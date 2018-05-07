«Крокус Сити» планирует построить в Ростове компания Crocus Group

Президент компании Crocus Group Арас Агаларов в своем интервью журналу «Горизонт Life&Style» поделился планами инвестиций в строительной сфре региона. По его словам, сейчас ведутся переговоры с администрацией Ростова о строительстве «Крокус Сити». «Это будет полноценный проект с выставочными площадями, концертной площадкой, Крокус Сити Моллом, торговым центром „Твой дом“. Для проекта мы рассматриваем площадку недалеко от стадиона, но конкретной привязки к местности нет, — рассказал Арас Агаларов.

Пока что переговоры о выделении территории еще в процессе, однако вероятность достаточно велика. Фирма уже выступала генподрядчиком в строительстве нового стадиона „Ростов-Арена“. Территория ей знакома, и на страничке „Крокус“ в Facebook даже появлялась фотография нового комплекса, однако потом ее удалили.

Также Арес Агаларов рассказал о модификациях, внесенных в проект нового стадиона. Компания использовала опыт строительства концертного зала „Крокус Сити Холл“ и смогла добиться минимального уклона трибун, не уменьшив при этом обзор.

»Мы добились того, что расстояние от кромки поля до последнего ряда трибун не превышает 40 м. Это очень небольшая высота. Нормы FIFA допускают уклон в 34 градуса, у нас 32. Обзорность стадиона с любой точки может считаться одной из лучших среди всех строящихся арен к Чемпионату мира 2018 года. По этому вопросу мы много спорили с проектировщиками, пришлось сводить их в Крокус Сити Холл, на примере которого и сделали такие уклоны» — цитирует бизнесмена издание.