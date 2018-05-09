Главный урок Победы

Скажем честно, празднование Великой Победы важно не столько для ветеранов (хотя отдать почести героям былых времён — святое), сколько для новых поколений, нас с вами.

Чем дальше по времени та Война, чем меньше остаётся её участников и свидетелей, тем ближе новая угроза агрессии очередной уникальной нации. И тем важнее оживлять память о тех событиях, извлекать уроки из них.

Вот почему праздничные торжества 9 мая становятся в России с каждым годом масштабнее и внушительнее — от военных парадов до «Бессмертного полка».

Это отнюдь не милитаризация общества в худшем смысле слова, но духовное и нравственное приготовление/предостережение, вызванное желанием не допустить повторения 22 июня 1941 года.

В чём же главный урок Победы?

Смерть — это разложение, распад на атомы, превращение целого и живого в ничто, в то время как жизнь, любовь — это соединение, созидание, союз близких, сопряжение сил ради рождения нового.

Нельзя создать что-то по-настоящему значимое, исходя из исключительно эгоистических побуждений и корыстных целей. Творец в акте созидания всегда дарит себя миру — как человек, так и народ.

Некоторые пытаются убедить, что путь к успеху лежит через утверждения своего «Я» в беспощадной конкурентной борьбе.

Но пример Победы в Великой отечественной войне — пожалуй, одного из главных достижений русской цивилизации наряду с литературой XIX века и покорением космоса — говорит ровно об обратном: настоящий прорыв возможен только при солидарности и самопожертвования ради близких.

Победа 1945 года была одержана благодаря беспримерному сплочению народа, элиты и государства, одновременному напряжению силы духа миллионов людей от мала до велика — от солдата до главнокомандующего.

Каждый человек почувствовал себя важной составляющей единого народного организма. Не жалким винтиком, с которым никто не считается, как это зачастую внушают современникам, рассказывая про то время, а наоборот — именно защитником родной земли, где бы человек ни находился.

От каждого зависела судьба Родины — и это не просто пафосные слова с плаката, это буквально было так, физически ощущалось каждый день войны.

Исход многолетнего противостояния с нацистами зависел не только от сражений на фронте, от тысяч схваток и микродуэлей в окопах, но и от количества выпущенных танков, снарядов, необходимых для жизни продуктов, тёплой одежды, от вылеченных бойцов, от выращенного зерна после потери чернозёмных регионов, от работы транспорта при бомбардировках, даже от выступлений артистов на передовой и полевой почты, которая сохраняла связь с родными и давала надежду.

На войне не бывает мелочей, и за каждой «мелочью» — самопожертвование миллионов конкретных людей. Оно было бы невозможно без искреннего и полного единения народа.

При этом междоусобиц к лету 1941 года было не меньше, чем сейчас в России, и они носили куда более жесткий характер — позади великая и страшная революция, гражданская война, коллективизация, классовые разборки и внутрипартийные склоки. И немало было тех, кто мог оправдать своё предательство этими обидами и встать на сторону Гитлера.

Однако таких оказалось, если суммировать известные данные о полицаях и власовцах, всего около 300 тысяч из 170-миллионного населения СССР. Да, ещё какая-то часть населения из западных регионов (нынешней Украины ), попав в оккупацию, попыталась занять позицию «моя хата с краю», «проживём под любой властью».

Однако абсолютное большинство советских граждан проявили не просто инстинкт самосохранения, а осознанную готовность к самопожертвованию.

Это были настоящие исполины, люди-атланты, которые сутками напролёт несли бремя войны, не проявив слабину даже в самые жуткие дни. Как говорится, «гвозди бы делать из этих людей» — они и стали гвоздями в гроб гитлеризма.

Не правы и те, кто утверждает, что народ самостоятельно победил военную машину объединённой Европы, вопреки ошибкам и даже якобы вредительству власти, лично Сталина.

Эту ложь неоднократно и детально опровергали многие авторитетные историки. Замечу тут только, что при всей мощи русского народа без сильного организационного начала, без руководящего центра он — да и никакой другой народ — не смог бы реализовать, в частности, такой грандиозный процесс, как эвакуацию около 3 000 крупных промышленных предприятий и сотен тысяч рабочих из западных регионов СССР за Волгу.

При тогдашнем уровне транспортных технологий и в столь сжатые сроки (за считанные месяцы), на тысячи километров, под бомбёжками перенести сложные производственные комплексы — это практически невозможно.

Но СССР сделал это — во многом благодаря благодаря высочайшей компетентности руководства, в том числе Лаврентия Берии , и феноменальной исполнительности всех звеньев государственной машины Союза. И это только один пример.

Как признался командующий немецкой танковой армией генерал Хайнц Гудериан, «Магнитка победила Рур». Но это только один из невоенных фронтов, на которых шла война — то же самое можно сказать о победе СССР в научных и технологических разработках, сельском хозяйстве, разведывательной и диверсионной деятельности.

К слову, также несостоятелен чёрный миф о том, что Победа была одержана вопреки чекистам и спецслужбистам, которые, мол, беспредельничали и мешали воевать командирам, подозревая всех в предательстве.

Эту ложь напрочь перечёркивает хотя бы пример героического сопротивления 132-го батальона конвойных войск НКВД СССР, два месяца оборонявшего вместе с пограничниками Брестскую крепость.

А сколько пользы принесли сотрудники СМЕРШа, которые фактически нейтрализовали сеть немецких диверсантов (нейтрализовано около 50 тысяч). В случае гибели командиров армейских подразделений офицеры СМЕРШа часто брали ответственность на себя и проявляли героизм.

В том-то и дело, что именно слаженные сверхусилия солдат, офицеров, учёных, транспортников, инженеров и рабочих, работников всех органов власти, врачей, правоохранителей, сотрудников НКВД и — да-да! — политработников и даже детей, тушивших зажигательные бомбы на крышах домов, миллионов советских граждан во многом обеспечили Победу в Великой Отечественной войне.

Огромная страна встала как один против фашистской нечисти и явила миру удивительный пример величия духа, благодаря чему получила поддержку Всевышнего.

В мае 1945 года была не просто одержана победа над Германией . В более широком историческом контексте свершилась победа российской/русской цивилизации советского формата над объединёнными силами Европы, предпринявшей новый «крестовый поход» на Восток (тевтонский крест нацистов проводил недвусмысленную связь с агрессией Запада на Русь в XIII веке).

А если вдуматься в духовное содержание Великой Отечественной войны — в грандиозный масштаб задействованных сил и ресурсов, невиданные по жестокости зверства нацистов, колоссальные испытания фронтовой и тыловой жизни, невероятные проявления силы духа миллионов советских людей — это было ничто иное, как столкновение богоподобного человека с бездной.

Великая Победа — это победа сил света над тьмой. Это торжество христианской души над исчадиями ада, всадниками апокалипсиса, ворвавшимися в мир, чтобы пожрать его.

Такое утверждение вызовет непонимание у тех, кто привык воспринимать Войну как некое геополитическое столкновение за ресурсы или просто защиту Родины от агрессора, пожелавшего расширить свои владения.

Но традиционные войны за ресурсы и пространство выглядят немного иначе, приземлённее и прагматичнее — Великая Отечественная война носила иррациональный характер.

Когда германский или другой европейский наци шутя протыкал штыком младенца или расстреливал мать на глазах детей, сжигал в амбарах сотни жителей деревень, он не только убивал живых невинных людей, он уничтожал всё мироздание, весь его смысл, построенный на любви к ближнему.

Нацисты в лице этих жертв буквально убивали Бога, повторно распинали Его.

А когда через два года советский солдат, очищая Европу от нацистской грязи, при всем желании отомстить «цивилизаторам» за зверства, сознательно не делал этого, он не просто сохранял жизнь конкретных людей, он возвращал веру в любовь к ближнему, он восстанавливал основы мироздания.

Советские воины, сами того не ведая, были орудием самого Христа, Его мечом — они защитили от уничтожения и рабства не только родную землю и народы Евразии, но и всё человечество от заразы нацизма, этого мессианского расизма Запада.

Советский народ встал на его пути как единственная сила, способная не просто физически, но ценностно и цивилизационно противостоять ему. Недаром Победа наступила в Воскресение Христово — торжестве света жизни над мертвечиной.

В сущности, в Советской России произошла невероятная метаморфоза: те самые русские люди, кто в 1917 году не без наущения со стороны решили бросить вызов Богу-Творцу и построить социальный рай на земле на основе человека-творца, вынуждены были принять вызов настоящих безбожников, (скрывавшихся за тевтонскими крестами и лозунгом «С нами Бог!») — и в смертельной схватке с нацизмом проявили лучшие черты христианства и русской цивилизации.

В середине XX века новое русское мессианство, вышедшее не столько из Маркса, сколько из учений Льва Толстого и Достоевского, оказалось той единственной силой, которая встала на пути западного мессианства, вышедшего из аморального сверхчеловека Ницше и стремившегося построить господство избранных на костях остального человечества.

Советские русские сказали «нет!» и положили в бескрайних полях несколько миллионов «избранных», чтобы сохранить человечество.

Парадоксальным образом красная звезда из символа борьбы с Богом превратилась в символ сопротивления безбожникам и дьяволу.

Протодьякон Владимир Василик в статье 2011 года (прочтите её обязательно) приводил характерный пример:

«Один из страшных прицельных налетов на Князь-Владимирский собор был 4 апреля 1942 года в Великую субботу, когда верующие пришли святить «пасхальные куличи» — простые кусочки хлеба. Немцы, шедшие под знаком креста, не пощадили русских христиан. И если бы не советские самолеты с красными звездами на крыльях, если бы не зенитки, от собора бы ничего не осталось».

Недаром в те годы, несмотря на предыдущие многолетние гонения большевиков против Церкви, большая часть православных священнослужителей признали настоящих безбожников в лице нацистской армии и молились во славу русского оружия, а многие советские воины перед боем крестились.

Произошло чудесное примирение и сплочение русского мира перед лицом антихриста, советский атеист оказался ближе к Богу, чем некоторые церковники, а Родина-Мать, зовущая с плакатов, стала нашим образом Богородицы.

И зря сейчас некоторые церковнослужители утверждают, что Победа одержана вопреки всем усилиям и исключительно благодаря воле Господа.

Они тем самым подписываются под полным непониманием великого замысла Всевышнего, который руками номинальных безбожников, тех, кто отринул Его во имя лучшей жизни на земле, остановил истинных врагов Христа, дав человечеству ещё один шанс.

И сделано это было только благодаря колоссальному самопожертвованию советского человека.

Ведь чудо не совершается просто так, как может показаться, чудо — это дар Господа, преподнесённый за великие страдания и подвиг.