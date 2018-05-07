Братская могила 85 пропавших без вести солдат найдена в Ржевской области

Братская могила 85 красноармейцев, которые считались без вести пропавшими зимой 1942 года, найдена в поселке Победа Ржевской области. Захоронение обнаружил Алексей Зыков , председатель Свердловской региональной общественной организации «Семьи погибших воинов». Об этом сообщило агентство Ura.ru.

78-летняя

жительница Екатеринбурга Мария Хворостяная обратилась к Алексею Зыкову с просьбой найти могилу ее отца Федора Семухина, который якобы пропал без вести в январе 1942 года. Никакой информации о нем у пенсионерки не было, кроме извещения о пропаже. Во время работы в архиве Министерства обороны РФ Зыков нашел братскую могилу бойцов

375-й стрелковой дивизии, в которой служил Семухин. Выяснилось, что он не пропал без вести.

В архиве нашел документ со списком погибших 22 января 1942 года под Ржевом . В нем сержант Федор Семухин числится пропавшим без вести. Но в архиве нашелся и другой документ, где сказано, что Семухин похоронен в братской могиле поселка Победа, в годы войны это была деревня Горы Казеки. Семухин воевал в 375-й стрелковой дивизии, которая формировалась в Свердловской области и первый состав имела почти полностью из свердловчан. В этой братской могиле похоронены 102 человека. Я просмотрел список, и оказалось, что все они из 375-й дивизии. Кроме Семухина, я нашел еще 84 человека, уроженцев Свердловской области. Сверился с Книгой памяти и обнаружил, что все они на сегодняшний день числятся пропавшими без вести

— Алексей Зыков.

Зыков добавил, что солдаты погибли 22 января 1942 года неподалеку от деревни Коростелево и были перезахоронены в Казеки. В скором времени полный список найденных красноармейцев будет опубликован в Сети.

Марии Хворостяной уже сообщили о том, где похоронен ее отец.

Очень хочу побывать на могиле отца. Если здоровье позволит, то скоро поеду туда. У меня ведь ничего от отца не сохранилось, даже фотографии нет, а теперь появилась возможность хоть так повстречаться

— Мария Хворостяная.

Пенсионерка призналась, что когда отец ушел на фронт, ей было меньше года, поэтому она его почти не помнит. Также Мария добавила, что на фронте погиб еще и ее дядя, старший брат отца.