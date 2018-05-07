Губернаторы Нижнего Поволжья нарастили влиятельность 

В новом рейтинге влияния глав российских регионов, подготовленным Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), улучшили позиции все главы регионов Нижнего Поволжья.
Доклад о российских регионах и региональной политике составлен по итогам апреля этого года.
Лидирующие позиции почти не изменились: во главе списка мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, руководитель Тюменской области Владимир Якушев и глава Татарстана Рустам Минниханов. Заметное падение только у Сергея Аксенова (Крым), который с 7 места в прошлом рейтинге упал на 10-ю строчку.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров показал один из лучших результатов по прибавке рейтинга — с 56-го места в прошлом он переместился на 48-ю строчку. Глава Калмыкии Алексей Орлов поднялся с 72 места на 69-е. Лучшим среди нижневолжских губернаторов остался руководитель Астраханской области Александр Жилкин — у него 40-я позиция против 44 места месяцем ранее.
Руководитель информационно-аналитической сети Politrus.com и один из экспертов рейтинга АПЭК Виталий Арьков прокомментировал его результаты для «ФедералПресс».
«Наиболее впечатляющий рост у Бочарова. Условно говоря, ему помог паводок. Именно работа администрации по ликвидации последствий наводнения оказалась на переднем фоне, он встречался по этому поводу с президентом и получил высокую оценку. Кроме того, приближается ЧМ-2018 и у всех глав регионов, где будет чемпионат, влияние укрепляется, им сейчас более доступны федеральные чиновники и решения на этом уровне», — пояснил Арьков. Позиции Александра Жилкина политолог назвал прочными, уточнив, что «это по праву самый влиятельный губернатор Нижнего Поволжья». Важным для того положения является и личные качества Жилкина, «имеющего прямой доступ к первым лицам» и от фактора ворот Каспия.
Глава Калмыкии Алексей Орлов, по мнению Арькова, удостоился прогресса благодаря интересу к Калмыкии, который набирает обороты в последнее время. «В Элисте участилось проведение мероприятий с участием известных крупных персон, это связано с лоббистскими усилиями Орлова».