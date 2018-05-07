Губернаторы Нижнего Поволжья нарастили влиятельность

В новом рейтинге влияния глав российских регионов, подготовленным Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), улучшили позиции все главы регионов Нижнего Поволжья.

Доклад о российских регионах и региональной политике составлен по итогам апреля этого года.

Руководитель информационно-аналитической сети Politrus.com и один из экспертов рейтинга АПЭК Виталий Арьков прокомментировал его результаты для «ФедералПресс»

«Наиболее впечатляющий рост у Бочарова. Условно говоря, ему помог паводок. Именно работа администрации по ликвидации последствий наводнения оказалась на переднем фоне, он встречался по этому поводу с президентом и получил высокую оценку. Кроме того, приближается ЧМ-2018 и у всех глав регионов, где будет чемпионат, влияние укрепляется, им сейчас более доступны федеральные чиновники и решения на этом уровне», — пояснил Арьков. Позиции Александра Жилкина политолог назвал прочными, уточнив, что «это по праву самый влиятельный губернатор Нижнего Поволжья». Важным для того положения является и личные качества Жилкина, «имеющего прямой доступ к первым лицам» и от фактора ворот Каспия.