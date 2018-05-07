Еще три свидетеля высказались в суде в деле против экс-советника Годзиша

Сегодня прошло еще одно заседание по делу мошенничества и дачи взяток. На скамье подсудимых 4 человека — экс-советник главы города Кузнецов, депутат-единоросс и соучредитель «Норд-Медиа» Яковлев, а также предприниматели Васильев и Неверов.

Сегодня вызывали 6 свидетелей, но в суд пришла только половина из них.

Как и на предыдущем заседании, сменился государственный обвинитель. В этот раз свидетелями выступали сотрудницы департамента градостроительства и Министерства имущественных отношений области.

Вопросы касались инициативного письма от лица Годзиша губернатору Архангельской области Игорю Орлову , в котором предлагалось увеличить сроки аренды рекламных конструкций до 10 лет. Письмо составляли Нина Евтух и Наталья Старкова , которых вызвали сегодня в суд. Им поручили написать документ после совещания в октябре 2016 года, на котором присутствовал и Яковлев. 13 декабря 2016 года сроки аренды действительно увеличили до 10 лет.

Пока в администрации обсуждался этот вопрос, Яковлев приходил на собрания представителей рекламных агентств города и предлагал собрать деньги. По его задумке, всего за 5 миллионов рублей можно было бы пролоббировать закон об увеличении сроков аренды рекламных конструкций с 5 до 10 лет. Для удобства Яковлев даже подготовил таблицу, где рассчитал, сколько предприниматели должны заплатить в соответствии с их долей на рынке.

Передача денег состоялась уже после того, как увеличили срок аренды, в конце декабря. Сергей Маринин , выступавший в качестве свидетеля ранее, рассказывал, что Яковлев должен был передать деньги «человеку наверху», и он сам очень удивился, когда на встречу с ним пришел советник Годзиша Кузнецов. По версии следствия, эти деньги Яковлев и Кузнецов оставили себе, а Яковлев заранее знал о том, что сроки аренды увеличат.

Чиновников задержали 27 июля 2017 года. Изначально их обвиняли во взяточничестве, но потом изменили обвинение на мошенничество. Следствие установило, что собранные деньги они оставили себе, а изменения в законе о сроках аренды прошло без их вмешательства. Следующие заседания назначены на 14 и 16 мая, будут просматриваться видео— и аудиодоказательства.