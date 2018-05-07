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Купол на храм Андрея Боголюбского в Текстильщиках установят в начале лета
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Купол на храм Андрея Боголюбского в Текстильщиках установят в начале лета 

Управа района Текстильщики 51 минуту назад
В июне текущего года на строящемся храме в честь Андрея Боголюбского на Волжском появится главный купол. Об этом сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.
«Храм в честь одного из основателей Москвы возводится на пересечении Волгоградского проспекта с Волжским бульваром и Окской улицей. В настоящее время уже подняты стены будущей святыни, идет заливка верхних арочных перекрытий и сводов здания. На колокольне уже установлена маковка с крестом», — говорится в источнике.
Полностью храм достроят в декабре этого года. (мю)
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