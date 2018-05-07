Купол на храм Андрея Боголюбского в Текстильщиках установят в начале лета

В июне текущего года на строящемся храме в честь Андрея Боголюбского на Волжском появится главный купол. Об этом сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы. «Храм в честь одного из основателей Москвы возводится на пересечении Волгоградского проспекта с Волжским бульваром и Окской улицей. В настоящее время уже подняты стены будущей святыни, идет заливка верхних арочных перекрытий и сводов здания. На колокольне уже установлена маковка с крестом», — говорится в источнике. Полностью храм достроят в декабре этого года. (мю)