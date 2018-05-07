Париж предложил внести букинистов в список культурного наследия ЮНЕСКО

Париж трудно представить без Эйфелевой башни, Нотр-Дама и букинистов, которые еще с XVI века расположились вдоль Сены в самом центре французской столицы. Их прилавки в виде распахнутых зеленых ящиков, заполненных старыми и не очень книгами, порой антикварными, журналами и газетами прошлого века, гравюрами и эстампами привлекают не только коллекционеров со всего света, но и многочисленных туристов. Мало кто из них возвращается домой без того, чтобы не сфотографироваться на фоне этих уникальных парижских достопримечательностей.

Решив, что настало время придать этим знаменитым книжным лавкам под открытым небом международный статус, муниципалитет Парижа выдвинул кандидатуру букинистов для включения в список мирового нематериального наследия ЮНЕСКО

Как сообщила заместитель мэра Оливия Польски, соответствующее письмо было направлено в министерство культуры Франции , которому в свою очередь предстоит сделать официальный демарш в штаб-квартире ЮНЕСКО, а она, напомним, находится также в Париже.

Справедливости ради следует отметить, что у истоков этой инициативы стоял Жеромом Кале — председатель Культурной ассоциация парижских букинистов, тех самых энтузиастов, что торгуют на обоих берегах Сены. По существующим здесь правилам, соответствующие лицензии выдаются или продливаются мэрией ежегодно. Причем делается это бесплатно, и городские налоги с букинистов не взимаются.

Правда, есть и ограничения. Во-первых, ящики должны быть одного размера (длина — 200 см, ширина 75 см). Каждому полагается четыре таких ящика, не более того. До недавнего времени их наполнение полностью находилось в ведении самих торговцев, и некоторые новички, воспользовавшись этим, стали активно выставлять на продажу помимо всего прочего разнообразную сувенирную продукцию (брелки, миниатюрные Эйфелевы башни и т.д.), чем, естественно, подрывали авторитет самой профессии букиниста. В связи с этим в 2009 году было принято решение, что только один из четырех ящиков можно отдавать под сувениры, остальные предназначены исключительно для книжного и прочего бумажного раритета.

Всего в настоящее время владельцами букинистических лицензий являются двести с лишним человек. Причем в основной массе — это знатоки своего дела, многие имеют филологическое, историческое образование или были библиотекарями в прошлом.

Шансы у букинистов попасть в престижный список ЮНЕСКО, как здесь считают, весьма велики. Однако у них есть во Франции и конкуренты. Это парфюмеры южного города Грасса, где рождались и производятся до сих пор многие знаковые духи, такие шедевры, как «Шанель № 5», а также … парижские кровельщики: знаменитые темно-серые оцинкованные крыши французской столицы воспеты многими местными шансонье.