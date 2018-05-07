Как пал вольный Новгород

Простиравшаяся в эпоху расцвета до Уральских гор Новгородская земля была уникальным явлением для Руси времен феодальной раздробленности. В то время как иные государственные образования сильно зависели от князей, в Новгороде сформировалась форма правления близкая к республиканской.

Этому способствовали как географическое положение, так и сложившаяся внутриполитическая культура, однако именно они в конце концов и привели вольный город к падению.

Новгород находился на периферии Киевской Руси, поэтому в X-XI веках не сильно интересовал князей. Так, согласно летописи, когда Святослав стал делить русскую землю между своими сыновьями, к нему пришли новгородцы. «Да пойдет ли кто к вам?», — пренебрежительно ответил он. Однако жителям северо-запада, окружённого враждебными инородцами, князь и его дружина были необходимы для обороны границ.

И все же позднее князья стали больше обращать внимание на лежащий на пересечении торговых путей город. Их интересовало не только стратегическое значение новгородской земли, находящейся на стыке Запада и Востока, но и богатство природных ресурсов. Прежде всего, обилие пушного зверя и строевого леса.

Не княжеский город

Ещё до начала феодальной раздробленности, пользуясь частыми сменами князей из-за их междоусобных воин, новгородцы добились важных преимуществ, ставших гарантиями их вольности. Они начали избирать администрацию и ограничивать приглашенного военачальника договором. Уже сам факт того, что князь жил вне города — в своем подворье, говорит о многом.

Несмотря на то, что князь имел высшую правительственную и судебную власть, свою деятельность он осуществлял с согласия выборного посадника. Последний занимался административными вопросами, а полицейские и военные функции исполнял тысяцкий, которого позже также стали избирать.

Со второй половины XII века выборным стал и новгородский архиепископ. К наступлению феодальной раздробленности рычаги власти от князя окончательно переместились в руки наиболее зажиточной части общества, богатевшей за счет торговли не только с Русью, но и с Швецией Данией , Ганзой.

Аристократия, а не демократия

Формально внутренняя политика Новгорода имела признаки демократии: важные решения, в том числе о призвании князя, принимались на вече, собрании всех свободных мужчин. Кроме того, постулировалось равенство всех перед судом. На деле же все сводилось к простой формуле — у кого более прочное экономическое положение, у того и власть. В результате все высшее управление и политику определяли «300 золотых поясов» (владельцы 300-400 усадеб).

Широкие коммерческие связи Новгорода накладывали отпечаток и на внутриполитическую борьбу, которая носила характер сражений местных торговых домов. Взаимодействующие со Смоленским краем бояре настаивали на князе из этого региона, а торговавшие с Киевом требовали военачальника оттуда.

С ХI по XII век большая часть смут была связана со сменами князей. Но с XIII века положение дел меняется — город начинают будоражить волнения иного характера, которые вскоре станут одной из причин падения его вольности.

Раздираемый противоречиями

Все местное управление со временем перешло в руки немногих знатных домов. Именно из их представителей вече выбирало правительственный совет, посадников и тысяцких, которые в итоге и определяли жизнь Новгородской земли.

Провозглашаемое равноправие при явном неравенстве раздражало мелких ремесленников и наемных работников. Нередки были случаи, когда происходили погромы богатых дворов. Согласно источникам, с XII до середины XV века зафиксировано около 80 крупных выступлений горожан.

Раздоры обесценивали вольный характер города, значительная часть общества стала смотреть на Москву как на гарант порядка. В свою очередь боярство стремилось упрочить свое положение. В результате реформы посаднического управления 1410 года вечевой строй утратил значение. Тенденция к усилению олигархического правления в XV веке сыграла в судьбе вольного города определяющую роль.

Оторванность от Руси

Нестабильная обстановка внутри Новгорода побуждала пригороды и волости к обособлению, а местная автономия давала такую возможность. Вольный город не мог привязать откалывающиеся земли ни взаимными интересами, ни силой. Так, Псков , второй по величине населенный пункт новгородской земли, еще в XIV веке добился полной политической независимости.

Кроме того, если раньше отдаленность Новгорода от остальных русских земель шла ему на пользу, то в XV веке это сыграло с ним злую шутку. Население княжеской Руси относилось довольно враждебно к вольному городу, во многом из-за его торгово-культурных связей с католическим Западом. В то же время Новгород был сильно зависим от подвоза хлеба из южных областей Руси.

Ко второй половине XV века за вольный город боролись только Москва и Литва . Новгород до времени лавировал между соперниками, откупаясь то от одной, то от другой стороны. Москва грозила Новгороду потерей вольности, оставалось искать спасения у Литвы. Однако союз с ней казался изменой вере не только остальной Руси, но и значительной части самого новгородского общества.

Утрата вольности

Новгород не смог обновить и усилить своё старое военное устройство, полагая найти себе союзника среди соперничавших князей, но сделать это было уже не так просто.

Ко второй половине XV века было завершено образование великорусской народности, центром её политического единства стала Москва, которая активно расширяла свою территорию. В последние годы вольности Новгорода бывшие части некогда общей земли не только не оказали никакой поддержки городу, но даже послали свои полки на помощь Ивану III.

Раздираемый внутренними усобицами и не имеющий надежных союзников Новгород потерпел сокрушительное поражение от Москвы в 1471 году на берегу реки Шелони. Еще семь лет город имел независимость, хотя и был вотчиной Ивана III. Вечевой колокол, служивший с 1136 года символом вольности Новгорода, был увезен в Москву в 1478 году.