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Жители ЮВАО ознакомятся с производством технополиса «Москва» в «День без турникетов»
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Жители ЮВАО ознакомятся с производством технополиса «Москва» в «День без турникетов» 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Технополис «Москва» примет участие в масштабной акции «День без турникетов», которую организует столичный Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства.
Свои возможности москвичам (в возрасте от 10 лет) представит Центр молодежного инновационного творчества «Коптер». Специалисты покажут конструкцию и настройку беспилотника.
— Посетители увидят автономный полет программируемого квадрокоптера «Клевер 3», — сообщил директор ЦМИТа Павел Шишкин.
Кроме того, посетителям расскажут о разработке беспилотных аэрокосмических систем с искусственным интеллектом и о технических секретах быстрой и точной работы 3D-сканера.
«День без турникетов» пройдет в технополисе 11 мая. Вход на предприятие осуществляется по документу, удостоверяющему личность. Для участия необходима предварительная регистрация на официальном сайте проекта.
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