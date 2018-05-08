Жители ЮВАО ознакомятся с производством технополиса «Москва» в «День без турникетов»

Технополис «Москва» примет участие в масштабной акции «День без турникетов», которую организует столичный Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства.

Свои возможности москвичам (в возрасте от 10 лет) представит Центр молодежного инновационного творчества «Коптер». Специалисты покажут конструкцию и настройку беспилотника.

— Посетители увидят автономный полет программируемого квадрокоптера «Клевер 3», — сообщил директор ЦМИТа Павел Шишкин

Кроме того, посетителям расскажут о разработке беспилотных аэрокосмических систем с искусственным интеллектом и о технических секретах быстрой и точной работы 3D-сканера.

«День без турникетов» пройдет в технополисе 11 мая. Вход на предприятие осуществляется по документу, удостоверяющему личность. Для участия необходима предварительная регистрация на официальном сайте проекта.