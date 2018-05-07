Правительство РФ и администрация президента поддержали законопроект об акционировании «Почты России»

«Мы рассмотрели данный законопроект, он поддерживается правительством. Есть точечные, технические поправки, которые мы получили, когда согласовывали его с Росимуществом . Приниципиальных замечаний там нет, думаю, ко второму чтению учтем», — сказал Н. Никифоров

Он добавил, что министерство надеется на скорейшее рассмотрение законопроекта, так как он ускорит реализацию программы развития «Почты России».

В свою очередь, глава «Почты России» Николай Подгузов добавил, что внесенный в Госдуму законопроект был утвержден администрацией президента.

«Я хочу отметить, что на законопроект имеется положительное заключение ГПУ (Государственного правового управления — прим. Агентства «Москва» ), то есть администрация президента также поддерживает данный законопроект в первом чтении», — сказал Н. Подгузов.