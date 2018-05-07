В Италии не исключают вероятности проведения новых парламентских выборов в июле

Президент Италии Серджо Маттарелла проведёт 7 мая последний раунд консультаций с представителями партий, представленных в парламенте, пытаясь найти выход из политического кризиса, вызванного невозможностью сформировать правительство правящего большинства по итогам парламентских выборов, состоявшихся 4 марта. Если стороны не достигнут согласия, досрочные парламентские выборы могут пройти летом 2018 года.

«В день проведения новых консультаций в Квиринальском дворце отмечают продолжающийся застой в переговорах между партиями, что означает повышение возможности возврата к избирательным урнам», — пишет ANSA.

В частности, на проведение новых выборов настроены в «Движении 5 звёзд», политический руководитель которого Луиджи Ди Майо заявил после встречи с президентом, что выступает против какого-либо «технического правительства» или «правительства перемирия».

Мало реалистичным считают местные обозреватели и сделанное Серджо Маттарелле предложение федерального секретаря «Лиги» Маттео Сильвини дать ему, как единому представителю правоцентристской коалиции, мандат на «поиск голосов в парламенте» для формирования правящего большинства.

Против такого подхода правоцентристов выступила Демократическая партия , секретарь-руководитель которой Маурицио Мартина заявил о недопустимости «поручений наугад» и указал на необходимость предпринять усилия в пользу «нейтрального решения», которое учитывало бы прежде всего экономические интересы страны, в частности, недопущение повышения НДС.

На вечер 7 мая запланированы переговоры президента Италии с делегациями более мелких партий и парламентских фракций, которые завершатся встречами с председателями палаты депутатов и сената Роберто Фико и Марией Элизабеттой Альберти Казеллати.

Но не дожидаясь завершения консультаций, La Stampa пишет, что «с горизонта исчезла перспектива создания правительства „перемирия“, которое, по замыслу Квиринальского дворца, должно было просуществовать до декабря для того, чтобы уберечь Италию от ряда проблем, начиная с повышения НДС до 25 процентов, как следствия невозможности вовремя принять экономический манёвр на 2019 год».

В свете сделанных после консультаций у президента заявлений Ди Майо и Сальвини, отмечает газета, «возможность создания такого правительства свелась к минимуму».

В комментарии говорится также и о смене терминологии: «вместо правительства „перемирия“ теперь говорят о „предвыборном“ правительстве», исключительная роль которого заключается в том, чтобы «сопроводить страну к избирательным урнам и сделать это как можно быстрее».

Однако, замечает Il Giornale, для президента такой сценарий «был бы наименее желаемым». В свою очередь, La Repubblica не исключает, что новые парламентские выборы могут состояться уже в июле. В Италии «впервые голосование может состояться в середине лета», констатирует Corriere della Sera

Ожидается, что своё решение по результатам проведённых в понедельник консультаций Серджо Маттарелла объявит во вторник или среду.