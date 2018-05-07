В Ленобласти пройдет мотопробег Победы вдоль Дороги жизни 

8 мая в Ленинградской области состоится ежегодный мотопробег, посвященный 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Возглавит его губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
Маршрут мотопробега: Пискаревское мемориальное кладбище (Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 72) — мемориал «Рубежный камень» (Ленинградская область, город Всеволожск) — мемориал «Разорванное кольцо» (Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Коккорево).
Программа мероприятия:
10.00 — церемония возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, старт движения колонны мотоциклов (Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 72).
12.30 — церемония возложения цветов к памятнику «Полуторка» и мемориалу жертвам синайской авиакатастрофы, церемония благословения участников мотопробега (Ленинградская область, город Всеволожск, мемориал «Румболовская гора»).
13.30 — финиш участников мотопробега около мемориала «Разорванное кольцо», торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы (Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Коккорево).