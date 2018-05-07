Понять эпоху военных лет

Сегодня можно учить историю Великой Отечественной войны не только по книгам, но и приняв участие в ее воссоздании. Как столичные школьники реконструируют работу над приказом «Ни шагу назад!», наблюдал корреспондент «Вечерки».

Открыв дверь обычного на вид кабинета гимназии № 1504, вижу странную для нашего времени картину: в тусклом свете керосиновой лампы троица в форме Красной армии склонилась над печатной машинкой. Человек с офицерскими погонами указывает на заголовок листовки: «Ни шагу назад!» Заметив присутствие постороннего, в кабинете включают электрическое освещение.

— Мы сейчас реконструируем работу политрука и его помощников в годы Великой Отечественной войны, — объясняет учитель истории Станислав Лавров в форме советского офицера. — Сейчас мы «сочиняем» листовку для оповещения солдат Красной армии о принятии знаменитого приказа № 227, более известного как «Ни шагу назад!».

Пока сам Лавров поясняет ход дополнительного занятия, его ученики Елена Новолокина и Александр Митяев продолжают работу над листовкой: нужно найти слова, способные вдохновить солдат перед боем. Девочка набирает текст, ее напарник помогает, подсказывая варианты.

— Враг наступает на Волгоград , — бормочет Лена под нос.

— Он же тогда Сталинградом назывался? — вопросительно смотрит на нее парень.

Школьница сминает лист и начинает заново.

— Участие в таких постановках позволяет лучше понять курс истории, прочувствовать атмосферу военных лет, — комментирует действия учеников Станислав Лавров.

Дополнительные занятия для желающих педагог проводит регулярно, но занятиями в кабинете реконструкторская деятельность, конечно, не ограничивается. Во время каникул школьники вместе с учителем отправляются в поисковые экспедиции по местам сражений. Найденные артефакты размещаются в одном из музеев, организованных при гимназии.

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