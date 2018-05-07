Курс на социальную успешность: эксперт рассказал об акцентах в речи Путина

Путин, вступивший в должность президента РФ на новый шестилетний срок, на церемонии инаугурации заявил, что приоритетными задачами государства должны быть повышение качества образования и здравоохранения, а также охрана материнства и детства, и пообещал приложить все усилия для реализации этих целей.

Малева рассказала, что Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС участвовал в обсуждении социальной политики на будущее шестилетие.

Человеческий ресурс

"Замысел нового этапа заключается в том, что общество, которое переходит в постиндустриальную стадию, а мы одной ногой уже там, оно не может игнорировать такой фактор, как развитие человеческого капитала", — заявила эксперт.

Она пояснила, что все остальные ресурсы нестабильны. «Даже нефть наша может резко дешеветь или перестать быть таким золотоносным ресурсом. Тогда у нас остается один, но неиссякаемый ресурс и наиважнейший, который одновременно является и ресурсом, и критерием нашего развития — это человеческий капитал», — сказала Малева.

По мнению собеседницы агентства, нельзя войти в постиндустриальное общество со старыми представлениями о том, сколько минимально можно дать людям для того, чтобы они продолжали работать. «Если вы будете минимальные потребности людей сохранять, они креативной деятельностью не займутся, они дадут вам минимальный продукт. Запаса калорий из прожиточного минимума хватало, чтобы обслуживать конвейер, и продукция в любом случае была бы выпущена, а сейчас мы от людей ждем инициативы, креативности, талантливых предложений, инновационных идей», — сказала Малева, отметив, что инновационные идеи может выработать только социально успешное общество.

"В тот момент, когда перед специалистом встает творческая задача, человек должен отдаться работе, а не думать, как устроить ребенка в детский сад или как вылечить заболевшую внезапно мать. Весь мир уже это осознал и идет по этому пути — вложений в человеческий капитал, чтобы работник не только отдал свой труд, чтобы ему было комфортно, и тогда вы можете от него ждать высокой производительности", — подчеркнула она.

Финансирование приоритетных сфер

По словам Малевой, сейчас «речь идет о том, чтобы повысить финансирование образования и здравоохранения». «Особенно сейчас важно финансирование в части здравоохранения, потому что при всем том, что в здравоохранении что-то делается, это, пожалуй, самая дискуссионная в обществе тема и сфера, в которой люди больше всего выражают и опасений, и алармизма», — сказала она.

Эксперт отметила, что, по ее наблюдениям, удовлетворения состоянием здравоохранения и медицины общество не испытывает, и ни одна другая тема не вызывает такой острой реакции со стороны населения и такого спроса на существенное повышение качества доступности. «Поэтому здесь мы понимаем, что здравоохранение недофинансировано и как минимум до 4%, а желательно и до 5%, как было сказано в бюджетном послании, вот это финансирование должно быть повышено», — добавила она.

Малева отметила, что пока неясно, какие именно расходы на эти сферы будут заложены в новых «майских указах» президента.

"Звучала цифра в 10 триллионов (на 6 лет), я детально сказать не могу, но это близко к тому, что ЦСР (Центр стратегических разработок — некоммерческий аналитический центр, разрабатывает стратегию развития России — ред.) сделал, потому что 10 триллионов — это чуть больше 1,5 триллионов в год — это большая сумма. Но это не только на здравоохранение и образование, сюда же входит развитие инфраструктуры — это дороги, коммуникации, то есть это соотносится с тем, что предлагали корректировки бюджета", — заявила эксперт.

"Вот какие пропорции внутри — вот это пока не ясно, сколько на образование и здравоохранение, а сколько на эти дороги, которые мы строим, а они потом разрушаются каждый год", — добавила собеседница агентства.