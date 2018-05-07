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Литературную программу организовали для пенсионеров Пресненского района
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Литературную программу организовали для пенсионеров Пресненского района 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В филиале «Пресненский» Территориального центра социального обслуживания «Арбат» 4 мая прошла литературная программа «О войне словами авторов».
— В нашем учреждении выступила сотрудница «Дома Гоголя» Светлана Панченко. Она побеседовала с получателями социальных услуг о войне в творчестве поэтов и писателей Москвы. С пенсионерами поговорили о произведениях Булата Окуджавы, Эдуарда Асадова, Анатолия Рыбникова. Светлана Панченко рассказала гостям, как Великая Отечественная война отразилась на творчестве авторов, какое значение она имела в их судьбах, — сообщили в учреждении.
Добавим, что представители «Дома Гоголя» регулярно проводят встречи с посетителями заведения.
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