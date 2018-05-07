Юношеский турнир по футболу прошел в поселении Десеновское

Фото: администрация поселения Десеновское

На территории Десеновского 5 мая прошел Юношеский турнир по футболу на Кубок поселения.

— Мероприятие началось с приветственного слова и пожелания успехов от главы местной администрации Георгия Князева. В турнире приняли участие команды двух возрастных категорий: 2003-2004 и 2005-2006 годов рождения, — сформированные из учеников образовательного комплекса «Школа №1392 имени Дмитрия Рябинкина », — рассказал главный специалист отдела по социальным вопросам администрации Десеновского Михаил Монин . — По итогам соревнований среди спортсменов старшей возрастной категории первое место занял коллектив образовательной площадки №3, второе место — футбольный клуб «Юниор» под руководством тренера Дмитрия Шинко и третье — ученики ОП №2.

Победителем среди команд 2003-2004 годов рождения стали ребята с образовательной площадки №2. Второе место заняла команда «Лидер» и третье — ФК «Юниор».

Михаил Монин добавил, что по окончании соревнований спортсменам вручили грамоты и кубки соответствующих категорий.