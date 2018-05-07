Кабаеву не нашли среди гостей инаугурации Путина

Российскую гимнастку, олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву , которой много лет приписывают роман с президентом России Владимиром Путиным , не нашли на фотографиях среди гостей церемонии инаугурации.

Отметим, что сегодня, 7 мая, в Кремлевском дворце прошла инаугурация. Лидер российского государства принес присягу и в четвертый раз вступил в должность президента РФ.

В инаугурации приняли участие около пяти тысяч человек. Среди гостей были замечены парламентарии, губернаторы, министры, деятели культуры, иностранные гости, а также известные спортсмены.

А вот Кабаевой среди гостей мероприятия не было. Пользователи социальных сетей уже начали бить тревогу по этому поводу.

В «Твиттере» появились предположения, что Путин нашел замену Кабаевой и больше не состоит с ней в отношениях.