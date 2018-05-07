Кабаеву не нашли среди гостей инаугурации Путина 

Российскую гимнастку, олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву, которой много лет приписывают роман с президентом России Владимиром Путиным, не нашли на фотографиях среди гостей церемонии инаугурации.
Отметим, что сегодня, 7 мая, в Кремлевском дворце прошла инаугурация. Лидер российского государства принес присягу и в четвертый раз вступил в должность президента РФ.
В инаугурации приняли участие около пяти тысяч человек. Среди гостей были замечены парламентарии, губернаторы, министры, деятели культуры, иностранные гости, а также известные спортсмены.
Так, инаугурацию посетил немецкий государственный деятель и политик Герхард Шредер, премьер-министр Дмитрий Медведев и его жена, председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенво, министр обороны РФ Сергей Шойгу, Патриарх Кирилл, министр иностранных дел Сергей Лавров.
Также гостями мероприятия стали министр культуры Владимир Мединский, сенатор Елена Мизулина, министр связи Николай Никифоров, вице-премьер Виталий Мутко и министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Ольга Голодец, супруга первого президента России Наина Ельцина, депутат Госдумы Ирина Яровая, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, первый зампред правительства Игорь Шувалов, вице-премьер Аркадий Дворкович, министр экономического развития Максим Орешкин и председатель ЦИК Элла Памфилова.
Кроме того, на инаугурации было большое количество деятелей культуры. Среди них: актриса Анастасия Заворотнюк, певица Валерия, атктер Стивен Сигал, композитор Александра Пахмутова, певицы Зара и Лариса Долина, режиссер Никита Михалков, певец Дмитрий Маликов, композитор Игорь Крутой, актер Михаил Боярский, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, певица Диана Гурцкая, актер Василий Лановой, певец Лев Лещенко, Тимати, режиссер Федор Бондарчук, актер Сергей Гармаш, режиссер Андрей Кончаловский, депутат и певец Иосиф Кобзон.
Гостями также стали известные российские спортсмены: президент Союза ММА России Федор Емельяненко, хоккеист Илья Ковальчук и футболист Игорь Акинфеев, фигурист Евгений Плющенко.
А вот Кабаевой среди гостей мероприятия не было. Пользователи социальных сетей уже начали бить тревогу по этому поводу.
В «Твиттере» появились предположения, что Путин нашел замену Кабаевой и больше не состоит с ней в отношениях.