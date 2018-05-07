Комитет Госдумы одобрил ко II чтению зачисление в дорожные фонды штрафов за нарушение ПДД

МОСКВА , 7 мая / ТАСС /. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о зачислении в региональные дорожные фонды доходов от уплаты штрафов за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения. Соответствующие поправки вносятся в Бюджетный кодекс. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект во втором чтении 10 мая.

Документ разработан Минтрансом РФ для определения дополнительных источников доходов дорожных фондов субъектов. Согласно оценке правительства РФ , эти средства позволят удвоить объемы строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального и местного значения и увеличить расходы на их содержание.

Сейчас штрафы за нарушение ПДД поступают в региональные бюджеты, а главы субъектов федерации могут самостоятельно принимать решение о зачислении штрафов в полном объеме в дорожные фонды.

"Принятие законопроекта позволит увеличить объемы региональных дорожных фондов и будет способствовать повышению безопасности дорожного движения за счет увеличения финансирования работ по улучшению качества дорог", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.