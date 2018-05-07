Комитет Госдумы одобрил ко II чтению зачисление в дорожные фонды штрафов за нарушение ПДД 

МОСКВА, 7 мая /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о зачислении в региональные дорожные фонды доходов от уплаты штрафов за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения. Соответствующие поправки вносятся в Бюджетный кодекс. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект во втором чтении 10 мая.
Документ разработан Минтрансом РФ для определения дополнительных источников доходов дорожных фондов субъектов. Согласно оценке правительства РФ, эти средства позволят удвоить объемы строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального и местного значения и увеличить расходы на их содержание.
Сейчас штрафы за нарушение ПДД поступают в региональные бюджеты, а главы субъектов федерации могут самостоятельно принимать решение о зачислении штрафов в полном объеме в дорожные фонды.
"Принятие законопроекта позволит увеличить объемы региональных дорожных фондов и будет способствовать повышению безопасности дорожного движения за счет увеличения финансирования работ по улучшению качества дорог", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.