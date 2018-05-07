СМИ: экс-главе Сената Бельгии предъявлено обвинение в коррупции

БРЮССЕЛЬ , 7 мая. / ТАСС /. Прокуратура Бельгии предъявила бывшему главе Сената Арману Де Деккеру обвинение в злоупотреблении служебным полномочием. Как полагает следствие, он использовал его для прекращения судебного преследования миллиардера казахско-узбекского происхождения Патоха Шодиева, имеющего гражданство Бельгии. Об этом сообщил в понедельник телеканал RTBF.

"Прокуратура Монса предъявила Арману Де Деккеру обвинение в злоупотреблении служебным положением, в рамках расследования «казахгейта» (как в Бельгии называют этот скандал — прим. ТАСС)", — отметил телеканал.

Прокуратура подозревает Де Деккера в получении в 2011 году взятки в €700 тыс. Взамен Де Деккер, предположительно, оказал давление на министерство юстиции королевства и способствовал быстрому принятию новых законов, позволивших прекратить судебное преследование Шодиева в Бельгии.

Казахстана — Николя Саркози и Нурсултана Назарбаева. Для расследования этого дела в Бельгии в 2016 году была создана специальная следственная группа. Согласно публикациям в бельгийских СМИ со ссылками на близкие к следствию источники, в этом деле могли оказаться замешаны также высшие политические фигуры, вплоть до президентов Франции

По версии следствия, Шодиев имел отношение к заключению в 2010 году контракта между Казахстаном и Францией на поставку 40 вертолетов Eurocopter. В рамках контракта, чтобы вывести миллиардера из-под криминального преследования в Бельгии, была задействована администрация президента Франции, которая, в свою очередь, подключила к делу Де Деккера.