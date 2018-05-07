Псковские власти выделят рыбодобывающим предприятиям 4 млн рублей

Между Россией и Эстонией существует соглашение, в рамках которого стороны установили объемы национальных квот на вылов рыбы в акватории Чудского озера. На 2018 год общий допустимый улов на Псковско-Чудском водоеме установлен в размере 8977 тонн. Из них Россия может выловить 4891 тонну, а Эстония — 4086 тонн.

"У нас процент освоения квот находится на очень хорошем уровне, но наши меры поддержки, а именно выделение местным предприятиям субсидий в 4,4 млн [рублей] необходимы. Иначе без этого мы просто не сможем вылавливать те объемы национальных квот, которые у нас есть, и эстонская сторона может поставить вопрос о том, если мы не можем взять рыбу, то они готовы ее брать", — сказала Козина.

По ее словам, в 2018 году поддержку в виде субсидий получат шесть рыбодобывающих предприятий Псковской области.

"Денежные средства организации используют на покупку новой техники и орудий лова, а также погашение кредитов и пополнение оборотных средств предприятий", — уточнила первый зампред комитета по экологии.

В администрации области уточнили, что цель такого субсидирования — обеспечить продовольственную безопасность и сохранить экологический баланс. Как отметили в госкомитете по экологии, эта мера позволила за последние годы увеличить освоение квот вылова водных биоресурсов региона. В частности, доля освоения промышленных квот на Псковском озере в прошлом году составила 83%, в то время как в 2015 году этот показатель составлял всего 66%.