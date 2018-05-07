Крым может потерять в 2018 году большую часть урожая озимых из-за засухи

СИМФЕРОПОЛЬ , 7 мая. / ТАСС /. Засуха угрожает посевам озимых и яровых зерновых на большей части полей в Республике Крым , власти допустили введение режима ЧС в некоторых районах, заявило в понедельник министерство сельского хозяйства региона.

"Обследование посевов показало, что в большинстве районов республики сложилась критическая ситуация с обеспечением влагой, и при отсутствии в ближайшее время продуктивных дождей это может привести к гибели озимых и яровых зерновых культур на больших площадях и значительному снижению их урожайности на сохранившихся полях", — говорится в заявлении ведомства.

Власти отмечают, что дождей в Крыму было мало в период всей посевной кампании. «Вторая половина 2017 года отличалась недостаточным количеством влаги, что отразилось на несвоевременности всходов озимых культур и их развития. Зимний период также не способствовал накоплению влаги в почве, и надежда на продуктивные осадки весеннего периода тоже не оправдалась. Всего за период посева озимых зерновых, с 1 октября до 25 апреля 2018 года, выпало 173 мм осадков или 50% от среднемноголетних показателей. За этот период было только два хозяйственно-полезных дождя», — приведены в сообщении слова главы крымского минсельхоза Андрея Рюмшина

По словам экспертов, особенно из-за засухи страдают Первомайский, Раздольненский, Джанкойский, Нижнегорский, Советский, Черноморский, Ленинский и Кировский районы Крыма. «Там все посевы либо практически погибли, либо погибнут в ближайшие два-три дня. Те поля, которые были посеяны по черному пару [поля, на которых год ничего не высевалось, только земля обрабатывалась от сорняков] сегодня еще держатся… Если в ближайшие три-пять дней выпадут продуктивные осадки, то такие поля могут обеспечить до 20 центнеров с гектара. Если же осадков не будет в течение декады, то судьба этих посевов тоже очень сомнительна», — рассказали в министерстве. Представители науки в этой ситуации рекомендуют начать подготовку почвы к новым посевам, отметили в ведомстве.

Власти Крыма также допустили введение режима ЧС из-за засухи. «Мы поддержим любую инициативу для того, чтобы аграрии понесли минимальные потери. Возможно, некоторым из них [из районов] придется ввести режим чрезвычайной ситуации, при которой мы будем добиваться возможности компенсации части затрат. Если в районе в неудовлетворительном состоянии находится 30% посевов — это уже причина для объявления ЧС», — заявил Рюмшин.

В 2017 году валовой сбор ранних зерновых в Крыму составил 1,733 млн тонн — такой урожай стал рекордным за последние восемь лет. В 2016 году в Крыму было собрано 1,447 млн тонн зерна, что на 104,7 тыс. тонн больше, чем в 2015 году.