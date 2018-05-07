Тюменка с дочерью повторяют путь Сантьяго и идут 700 километров пешком по Испании

Жительница Тюмени Ольга Романенко отправилась в пешее путешествие через север Испании из Сен-Жан-Пье-де-Пор до Сантьяго-де-Компостела . Путь длиною свыше 700 километров тюменка планирует пересечь вместе со своей дочерью Юлией за 33 дня. Свои путёвые заметки Ольга публикует в соцсети. Каждый день Ольга и Юлия планируют проходить в среднем по 25 километров. Маршрут выбран был не случайно. Эта дорога известна среди пилигримов, как Путь Святого Иакова, который ведет к предполагаемой могиле апостола. По этой же дороге шел главный герой фильма «Путь» режиссера Эмилио Эстевеса

Путь Свято́го Иа́кова, Эль Ками́но де Сантья́го (исп. El Camino de Santiago) — знаменитая паломническая дорога к предполагаемой могиле апостола Иакова в испанском городе Сантьяго-де-Компостела, главная часть которой пролегает в Северной Испании. Благодаря своей популярности и разветвлённости этот маршрут оказал большое влияние на распространение культурных достижений в эпоху Средневековья. Входит в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО

Ольге и Юлии предстоит пройти свыше 700 километров пешком. Часть пути уже позади

— В аэропорту мы познакомились с американками, которые тоже пойдут по пути Сантьяго. Одна из них, узнав, что мы — мама и дочь, с сожалением сказала, что её мать и дочь никогда не решатся на это. Главная идея сегодняшнего дня: очень мало людей, с которыми я хочу пройти этот путь. Как здорово, что один из этих людей — моя дочь Юлия! И как здорово, что она тоже хочет это сделать. Это ценность, которую я раньше не замечала, — рассказывает Ольга. О том, как прошел каждый день путешествия, тюменка рассказывает на своей странице в Facebook. Здесь она делится впечатлениями, эмоциями и переживаниями. Например, матери и дочери по пути встречаются маленькие деревни. В некоторых живут всего 25 человека. Столько жителей в городке Ронсесвальес, до которого тюменки добрались за первый день пути.

На пути у тюменок встречаются небольшие города и деревни с особым испанским колоритом — Это переход через Пиренеи из Франции в Испанию. Большую часть пути шли в гору. Самая верхняя точка 1400 м над уровнем моря. Этот участок пути считается самым тяжёлым и опасным. Треть пути наверху шли в тумане при видимости 10-20 метров. Это были дождевые облака. Спускались под моросящим дождём, — рассказывает Ольга. Каждый день тюменки совершают около 35 — 40 тысяч шагов, в зависимости от сложности местности. Такие нагрузки Ольга переносит спокойно, потому что часто бегает и любит ходить. Вот только спина и плечи оказались не совсем готовы к тяжестям перехода. В своём интернет-дневнике она жалуется на то, что рюкзак давит на плечи. и они после этого болят.

Дочь Юлия в пути всегда поддерживает свою мамуНочуют путешественники в хостелах, которых на севере Испании предостаточно. Большинство из них работает именно для многочисленных пилигримов, регулярно приезжающих сюда со всего мира. Правда, за места приходится ещё побороться. — Мне мешает полностью расслабиться и получать удовольствие от пути идея конкуренции, которая, скорее всего, больше в моей голове, чем вовне. Хотя некоторые пилигримы действительно торопятся в альберге занять места получше и подешевле. У меня нет необходимости торопиться, однако, меня раздражают люди, которые меня обгоняют. Меня раздражает, когда люди, которых обогнала я, проходят вперёд, когда я остановилась попить или снять плащ. Пока я просто признаю и принимаю эти чувства, говорю об этом с Юлей. Я благодарна ей за то, что она всё это слушает и тоже принимает, — рассказывает Ольга.

Каждый день тюменки проходят порядка 25 километровСегодня, 7 мая, идет 10 день пути Ольги и её дочери. Позади примерно 200 км пути, а впереди около 23 дней дороги. Дойти до Сантьяго-де-Компостела, который расположился на западном побережье Пиренейского полуострова, должны к 30 мая.