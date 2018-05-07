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Сергей Овчинников совершил обход дворов на Часовой и во 2-м Балтийском
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Сергей Овчинников совершил обход дворов на Часовой и во 2-м Балтийском 

Управа района Аэропорт города Москвы 30 минут назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Глава управы района Аэропорт Сергей Овчинников в субботу, 5 мая, совершил очередной обход территории. Вместе с активистами он посетил дворы между улицами Усиевича и Самеда Вургуна.
— Участники обхода посетили дворы на Часовой улице, а также во 2-м Балтийском переулке. Особое внимание уделялось санитарному состоянию прилегающих к домам территорий, — сообщил представитель управы района.
Напомним, что присоединиться к очередному обходу могут все желающие, маршруты публикуются заранее на официальных страницах управы в социальных сетях. (мю)
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