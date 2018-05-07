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Джек Смит назначен новым специальным прокурором по Косово
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Джек Смит назначен новым специальным прокурором по Косово 

ТАСС 30 минут назад
ГААГА, 7 мая. /ТАСС/. Американский прокурор Джек Смит назначен новым специальным прокурором по Косово. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба самой прокуратуры.
На этой должности Смит сменил своего соотечественника Дэвида Швейндимена, оставившего свой пост 31 марта в связи с ограничениями американского законодательства.
"Для меня это большая честь, я очень рад, что мне предоставлена честь взяться за эту сложную работу, — отметил Смит. — С нетерпением жду, когда смогу приступить к выполнению своих обязанностей и продолжить расследование".
В своем заявлении председатель Специального суда по Косово Екатерина Трендафилова поздравила Джека Смита с назначением и выразила уверенность, что «его богатый опыт в уголовных расследованиях и преследованиях в США и за рубежом поможет ему в выполнении обязанностей спецпрокурора». «Надеюсь, что нам удастся установить плодотворные рабочие отношения», — добавила она.
До этого назначения 48-летний Джек Смит являлся вице-президентом и руководителем группы по судебной практике Американской госпитальной корпорации. Ранее занимал различные должности в юридической системе США.
Специальный суд по Косово создан для рассмотрения серьезных трансграничных преступлений, военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в период с 1998 по 2000 год в Косово. Поводом для его создания стал доклад ПАСЕ, опубликованный 7 января 2011 года, в котором утверждалось, что члены так называемой Освободительной армии Косово в конце 1990-х и начале 2000-х годов были причастны к серьезным преступлениям, таким как наркоторговля, похищение и убийство людей, торговля человеческими органами.
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