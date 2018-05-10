Ещё
Регги-группа выступит в медиацентре на Братиславской
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Регги-группа выступит в медиацентре на Братиславской 

Управа района Марьино 10 мая 2018
Фото: Марьинский вестник
Концерт регги-группы «Ходи Пешком» состоится в субботу, 12 мая, в медиацентре на Братиславской.
— Концерт группы — это позитивные, солнечные ритмы и мелодии в совокупности с жизнеутверждающими, нежно романтическими, а иногда и философско-серьезными текстами, — отметила заведующая библиотекой №129 Елена Пеленова.
Концерт начнется в 19.00 по адресу: улица Перерва, дом 56\2, станция метро «Братиславская». Возрастная категория 12+. Регистрация на мероприятие по ссылке https://biblioteka-129-mediatsent.timepad.ru/event/71.. (то)
Управа района Марьино: последние новости
Пропавшего без вести инвалида первой группы с улицы Поречной разыскивает полиция «Бродячая лисица» откроет свои двери для начинающих авторов в районе Марьино Центр инклюзивного общения откроется на Перерве
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен493
«Стремно очень»: Самойлова рассказала об обмане на «Евровидении»430
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии281
Мама Самойловой рассказала о состоянии дочери39
Познер разочаровался в СПЧ144
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:37
Появилось видео нападения гепардов на туристов
Происшествия Путешествия
00:10
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен
Оружие Статьи
01:03
Познер разочаровался в СПЧ
Общество
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
02:19
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии
Оружие Армия
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес Другое
01:24
Подводный робот-убийца авианосцев разработан в Турции
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение