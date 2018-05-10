Регги-группа выступит в медиацентре на Братиславской

Концерт регги-группы «Ходи Пешком» состоится в субботу, 12 мая, в медиацентре на Братиславской.

— Концерт группы — это позитивные, солнечные ритмы и мелодии в совокупности с жизнеутверждающими, нежно романтическими, а иногда и философско-серьезными текстами, — отметила заведующая библиотекой №129 Елена Пеленова

Концерт начнется в 19.00 по адресу: улица Перерва, дом 56\2, станция метро «Братиславская». Возрастная категория 12+. Регистрация на мероприятие по ссылке https://biblioteka-129-mediatsent.timepad.ru/event/71.. (то)