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Слайд-путешествие по городам-героям солдатской славы совершили читатели библиотеки Ховрина
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Слайд-путешествие по городам-героям солдатской славы совершили читатели библиотеки Ховрина 

Управа района Ховрино города Москвы 59 минут назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
В субботу, 5 мая, в библиотеке №27 района Ховрино прошло мероприятие «Города солдатской славы», приуроченное ко Дню Победы. Об этом сообщается на сайте библиотечной системы САО.
«Читатели совершили слайд-путешествие по городам -героям, оставившим свой след в истории ВОВ. Гости смогли погрузиться в атмосферу тех далеких военных дней, поделились своими впечатлениями и воспоминаниями, посмотрели, как изменились города воинской славы и познакомились с достопримечательностями городов Тула, Санкт-Петербург, Севастополь, Минск, Брест и др. Познакомились с книжной выставкой», — уточняется в сообщении.
Напомним, библиотека №27 находится по адресу: ул. Фестивальная, д. 67. (то)
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