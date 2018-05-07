Ещё
Пресс‑конференция, посвященную экофоруму «СтЭКОвка» в Подмосковье, пройдет в РИАМО 14 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пресс‑конференция, посвященную экофоруму «СтЭКОвка» в Подмосковье, пройдет в РИАМО 14 мая 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В понедельник, 14 мая, в 14:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция заместителя председателя Московской областной Думы Александра Ливадченко и председателя Комитета по экологии и природопользованию Аллы Поляковой. Мероприятие будет посвящено второму региональному экологическому форуму «СтЭКОвка» Московской областной Думы, который пройдет с 17 по 19 мая в Пушкинском районе Подмосковья. Спикеры расскажут о том, как будет проходить Форум, сколько ожидается участников, кто приедет в качестве экспертов, какие лектории будут работать. Основной темой Форума будет внедрение системы раздельного накопления отходов. Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. Полежаевская, м. Хорошевская).
Аккредитация: +7 (968) 766-21-18  Почта: ma.dmitrieva@riamo.ru  Контактное лицо — Мария Дмитриева
Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.
РИАМО: последние новости
«Билайн» объяснил возможную блокировку телефона участника незаконного митинга в Москве Таможня Подмосковья задержала более 120 тыс салатников из Ирана в форме знака Apple Предпринимателя в Серпухове оштрафовали на 30 тыс рублей за некачественное мясо птицы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выдвинул кандидатуру премьера551
В Ставрополе прогремел взрыв7
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели346
Гости инаугурации и новый лимузин Путина767
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн65
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
00:47
В Ставрополе прогремел взрыв
Происшествия
00:17
Путин выдвинул кандидатуру премьера
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение