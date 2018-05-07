Пресс‑конференция, посвященную экофоруму «СтЭКОвка» в Подмосковье, пройдет в РИАМО 14 мая 

В понедельник, 14 мая, в 14:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция заместителя председателя Московской областной Думы Александра Ливадченко и председателя Комитета по экологии и природопользованию Аллы Поляковой. Мероприятие будет посвящено второму региональному экологическому форуму «СтЭКОвка» Московской областной Думы, который пройдет с 17 по 19 мая в Пушкинском районе Подмосковья. Спикеры расскажут о том, как будет проходить Форум, сколько ожидается участников, кто приедет в качестве экспертов, какие лектории будут работать. Основной темой Форума будет внедрение системы раздельного накопления отходов. Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. Полежаевская, м. Хорошевская).
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