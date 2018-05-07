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Встреча префекта САО с населением состоится 23 мая
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Встреча префекта САО с населением состоится 23 мая 

Управа района Савеловский города Москвы 59 минут назад
Очередная встреча префекта Северного округа столицы Владислава Базанчука с жителями состоится в среду, 23 мая. Она пройдет в здании школы № 1794 на Дубнинской улице. Об этом сообщили в пресс-службе префектуры.
— Тема встречи — «Развитие сферы здравоохранения на территории Северного административного округа города Москвы», — пояснил представитель префектуры.
Как обычно, собравшиеся смогут задать свои вопросы — как в рамках основной повестки, так и на другие темы.
Встреча начнется в 19.00. Адрес школы № 1794: ул. Дубнинская, д. 18а. (мю)
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