Встреча префекта САО с населением состоится 23 мая

Очередная встреча префекта Северного округа столицы Владислава Базанчука с жителями состоится в среду, 23 мая. Она пройдет в здании школы № 1794 на Дубнинской улице. Об этом сообщили в пресс-службе префектуры.

— Тема встречи — «Развитие сферы здравоохранения на территории Северного административного округа города Москвы », — пояснил представитель префектуры.

Как обычно, собравшиеся смогут задать свои вопросы — как в рамках основной повестки, так и на другие темы.

Встреча начнется в 19.00. Адрес школы № 1794: ул. Дубнинская, д. 18а. (мю)