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Гости досугового центра на Юннатов узнали о значении виртуального пространства для работников культуры
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Гости досугового центра на Юннатов узнали о значении виртуального пространства для работников культуры 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
В рамках городской «Недели IT-ликбезов» в клубе культуры и эстетики «Родничок», который расположен на улице Юннатов, прочитали лекцию «Культурные центры в виртуальном пространстве: прошлое, настоящее, будущее». Об этом сообщили в администрации досугового учреждения.
— «Неделя IT-ликбезов» проходила во многих столичных учреждениях культуры, в том числе и в нашем клубе. Всего в Москве за неделю прошло около 85 тематических мероприятий, — добавил представитель администрации.
Клуб культуры и эстетики «Родничок» расположен по адресу ул. Юннатов, 17/2. (мю)
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