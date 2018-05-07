Гости досугового центра на Юннатов узнали о значении виртуального пространства для работников культуры

В рамках городской «Недели IT-ликбезов» в клубе культуры и эстетики «Родничок», который расположен на улице Юннатов, прочитали лекцию «Культурные центры в виртуальном пространстве: прошлое, настоящее, будущее». Об этом сообщили в администрации досугового учреждения.

— «Неделя IT-ликбезов» проходила во многих столичных учреждениях культуры, в том числе и в нашем клубе. Всего в Москве за неделю прошло около 85 тематических мероприятий, — добавил представитель администрации.

Клуб культуры и эстетики «Родничок» расположен по адресу ул. Юннатов, 17/2. (мю)