Эксперт: прорывное развитие и повышение конкуренции РФ стали важным акцентом речи Путина

В своей речи Путин отметил, что России нужны прорывы во всех сферах, на такой рывок способно только свободное общество. Президент пообещал уделять особое внимание поддержке материнства и детства в стране, а также призвал расширять пространство свободны для бизнеса, ученых и творческих людей.

Федорова обратила свое внимание на то, что в речи Путина несколько раз повторялось слово «прорыв». «Это, на мой взгляд, самый важный момент его выступления и главная задача на ближайшие годы — прорывное развитие и повышение конкурентоспособности страны во всех сферах», — сказала она в понедельник ТАСС, добавив, что, по ее мнению, это является «главным мотивом послания».

Эксперт также предположила, что очень хорошо прозвучали слова Путина о детях, которые показались «искренними и теплыми, сказанными не бюрократическим языком». «С одной стороны, это сигнал, что будет значительная ориентация на социальную защиту. С другой стороны, только если Россия будет ускоренно развиваться, будут условия для хорошей жизни этих малышей», — заметила Федорова.

"Президент заявил о том, что прорыв в развитии может обеспечить только свободное общество, которое воспринимает все новое и передовое. Это о том, какую атмосферу в стране он хочет видеть, — отметила она. — На мой взгляд, это тоже ориентация на молодых активных людей, потому что для них это важно в первую очередь".

Кроме того, по ее словам, Путин поблагодарил в своей речи россиян за оказанный ему уровень поддержки на прошедших 18 марта президентских выборах, отметив, что он считает волеизъявление граждан «политическим капиталом и надежной моральной опорой его предстоящего срока». «Такой уровень поддержки поможет решительно действовать и внутри страны, и на международной арене», — заключила эксперт.