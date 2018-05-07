Гурцкая: новый срок Путина станет периодом прорыва для одаренной молодежи 

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Новый срок Владимира Путина станет периодом прорыва для одаренной молодежи, по-настоящему любящей свою страну, а его намерение уделять особое внимание охране материнства и детства — сигнал того, что в России «наступило время рожать и растить детей», считает заслуженная артистка РФ, глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.
Путин, вступивший в должность президента РФ, на церемонии инаугурации заявил, что приоритетными задачами государства должны быть повышение качества образования и здравоохранения, а также охрана материнства и детства, и пообещал приложить все усилия для реализации этих целей.
"Президент ещё раз подчеркнул, что защита прав детей и матерей будет одним из приоритетов в ближайшие годы. Пакет мер по поддержке семей принят в конце прошлого года. Это стало важным сигналом, что сегодня в России наступило время рожать и растить детей", — сказала РИА Новости Гурцкая.
Она добавила, что по поручению главы государства «уникальный опыт поддержки юных талантов, наработанный Еленой Шмелевой и центром „Сириус“, сейчас активно внедряется во всех регионах».
"Уверена, что буквально через пять-десять лет нас ждёт колоссальный интеллектуальный прорыв. И президент вновь показал, что уделяет этому особое внимание. Я уверена, что новый срок Владимира Путина станет периодом прорыва для молодых, одаренных, по-настоящему любящих свою страну юношей и девушек", — говорит Гурцкая.
Речь Путина на церемонии вступления в должность президента России