Гурцкая: новый срок Путина станет периодом прорыва для одаренной молодежи

Путин, вступивший в должность президента РФ, на церемонии инаугурации заявил, что приоритетными задачами государства должны быть повышение качества образования и здравоохранения, а также охрана материнства и детства, и пообещал приложить все усилия для реализации этих целей.

"Президент ещё раз подчеркнул, что защита прав детей и матерей будет одним из приоритетов в ближайшие годы. Пакет мер по поддержке семей принят в конце прошлого года. Это стало важным сигналом, что сегодня в России наступило время рожать и растить детей", — сказала РИА Новости Гурцкая.

Она добавила, что по поручению главы государства «уникальный опыт поддержки юных талантов, наработанный Еленой Шмелевой и центром „Сириус“, сейчас активно внедряется во всех регионах».

"Уверена, что буквально через пять-десять лет нас ждёт колоссальный интеллектуальный прорыв. И президент вновь показал, что уделяет этому особое внимание. Я уверена, что новый срок Владимира Путина станет периодом прорыва для молодых, одаренных, по-настоящему любящих свою страну юношей и девушек", — говорит Гурцкая.

Речь Путина на церемонии вступления в должность президента России