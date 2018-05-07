Из Австрии с любовью: карикатуры на Marvel, Disney, Star Wars и Netflix

Австрийский карикатурист, дизайнер персонажей и самый быстрый стрелок (шутка) художник в мире Xi Ding — современная легенда среди молодых художников. Он рисует 20 портретов в час на бумаге, выступает со своими карикатурами на праздниках, участвует в шоу талантов и с удовольствием делится своими работами в instagram.

Чаще всего в свободное время Xi Ding рисует героев популярных франшиз — поттерианы, саги «Звездные войны», персонажей Disney , Marvel и даже героев сериалов, в частности — «Очень странных дел» Netflix . Получается у него просто отлично (особенно для «юморного» жанра). Хочется распечатать его работы и повесить на стену (а, собственно, что вам мешает?).

Публикация от Xi Ding (@xidingart)

23 Апр 2018 в 4:14 PDT Публикация от Xi Ding (@xidingart)

14 Апр 2018 в 12:36 PDT Публикация от Xi Ding (@xidingart)

4 Апр 2018 в 4:46 PDT Публикация от Xi Ding (@xidingart)

29 Мар 2018 в 12:11 PDT Публикация от Xi Ding (@xidingart)

3 Мар 2018 в 7:00 PST Публикация от Xi Ding (@xidingart)

14 Фев 2018 в 2:31 PST Публикация от Xi Ding (@xidingart)

13 Фев 2018 в 9:47 PST Публикация от Xi Ding (@xidingart)

27 Фев 2018 в 9:24 PST Публикация от Xi Ding (@xidingart)

5 Мар 2018 в 8:22 PST Публикация от Xi Ding (@xidingart)

4 Мар 2018 в 8:50 PST Публикация от Xi Ding (@xidingart)

28 Янв 2018 в 10:46 PST Публикация от Xi Ding (@xidingart)

22 Янв 2018 в 4:51 PST Публикация от Xi Ding (@xidingart)

28 Дек 2017 в 9:08 PST Публикация от Xi Ding (@xidingart)

21 Сен 2017 в 4:34 PDT Публикация от Xi Ding (@xidingart)

7 Окт 2017 в 5:19 PDT Публикация от Xi Ding (@xidingart)

30 Мар 2018 в 5:14 PDT Публикация от Xi Ding (@xidingart)

13 Мар 2018 в 6:13 PDT Публикация от Xi Ding (@xidingart)

5 Ноя 2017 в 7:11 PST Источник: instagram.com