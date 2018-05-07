Ещё
Из Австрии с любовью: карикатуры на Marvel, Disney, Star Wars и Netflix
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из Австрии с любовью: карикатуры на Marvel, Disney, Star Wars и Netflix 

Ivi.ru 1 час назад
Австрийский карикатурист, дизайнер персонажей и самый быстрый стрелок (шутка) художник в мире Xi Ding — современная легенда среди молодых художников. Он рисует 20 портретов в час на бумаге, выступает со своими карикатурами на праздниках, участвует в шоу талантов и с удовольствием делится своими работами в instagram.
Чаще всего в свободное время Xi Ding рисует героев популярных франшиз — поттерианы, саги «Звездные войны», персонажей Disney, Marvel и даже героев сериалов, в частности — «Очень странных дел» Netflix. Получается у него просто отлично (особенно для «юморного» жанра). Хочется распечатать его работы и повесить на стену (а, собственно, что вам мешает?).
Публикация от Xi Ding (@xidingart)
23 Апр 2018 в 4:14 PDT  Публикация от Xi Ding (@xidingart)
14 Апр 2018 в 12:36 PDT  Публикация от Xi Ding (@xidingart)
4 Апр 2018 в 4:46 PDT  Публикация от Xi Ding (@xidingart)
29 Мар 2018 в 12:11 PDT  Публикация от Xi Ding (@xidingart)
3 Мар 2018 в 7:00 PST  Публикация от Xi Ding (@xidingart)
14 Фев 2018 в 2:31 PST  Публикация от Xi Ding (@xidingart)
13 Фев 2018 в 9:47 PST  Публикация от Xi Ding (@xidingart)
27 Фев 2018 в 9:24 PST  Публикация от Xi Ding (@xidingart)
5 Мар 2018 в 8:22 PST  Публикация от Xi Ding (@xidingart)
4 Мар 2018 в 8:50 PST  Публикация от Xi Ding (@xidingart)
28 Янв 2018 в 10:46 PST  Публикация от Xi Ding (@xidingart)
22 Янв 2018 в 4:51 PST  Публикация от Xi Ding (@xidingart)
28 Дек 2017 в 9:08 PST  Публикация от Xi Ding (@xidingart)
21 Сен 2017 в 4:34 PDT  Публикация от Xi Ding (@xidingart)
7 Окт 2017 в 5:19 PDT  Публикация от Xi Ding (@xidingart)
30 Мар 2018 в 5:14 PDT  Публикация от Xi Ding (@xidingart)
13 Мар 2018 в 6:13 PDT  Публикация от Xi Ding (@xidingart)
5 Ноя 2017 в 7:11 PST  Источник: instagram.com
Ivi.ru: последние новости
5 зрелищных фильмов с немецким красавчиком Тилем Швайгером Бесплатно: 10 детективных триллеров, от которых будет сложно оторваться Ğ’Ñ‹Ğ¶Ğ¸Ğ²ÑˆĞ¸Ğ¹: Ğ½Ğ° ĞœĞœĞšĞ¤ Ñ‚ĞµĞ¿Ğ»Ğ¾ Ğ¿Ñ€Ğ¸Ğ½Ñ�Ğ»Ğ¸ Ñ„Ğ¸Ğ»ÑŒĞ¼ Â«12-Ğ¹ Ñ‡ĞµĞ»Ğ¾Ğ²ĞµĞºÂ» Ğ¾ Ğ±Ğ¾Ğ¹Ñ†Ğµ Ğ½Ğ¾Ñ€Ğ²ĞµĞ¶Ñ�ĞºĞ¾Ğ³Ğ¾ Ñ�Ğ¾Ğ¿Ñ€Ğ¾Ñ‚Ğ¸Ğ²Ğ»ĞµĞ½Ğ¸Ñ�
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выдвинул кандидатуру премьера540
В Ставрополе прогремел взрыв7
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели347
Гости инаугурации и новый лимузин Путина767
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн59
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
00:47
В Ставрополе прогремел взрыв
Происшествия
00:17
Путин выдвинул кандидатуру премьера
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение