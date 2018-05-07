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РЖД начали перевозить зерно в контейнерах из-за дефицита вагонов
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РЖД начали перевозить зерно в контейнерах из-за дефицита вагонов 

Ведомости 1 час назад
«Российские железные дороги» (РЖД) начали тестировать перевозку зерна в контейнерах, сообщает корпоративное издание РЖД — газета «Гудок». Первую партию пшеницы отправили из Самарской области по Куйбышевской дороге, зерно уже прибыло в Санкт-Петербург, уточняется там же.
Урожай зерновых в регионах Куйбышевской дороги ежегодно увеличивается, отметил начальник местного центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Игорь Хахулин. Он также напомнил про дефицит зерновозов, что приводит к востребованности перевозки в контейнерах.
Текущий дефицит вагонов РЖД оценивает в 300 шт. К 2019 г. он достигнет 1200 вагонов, а к 2020 г. — 6200. Аграрии просили синхронизировать списание с закупкой новых вагонов, но производство отстает «почти вдвое», рассказывал ранее глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
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