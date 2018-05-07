Ещё
Фестиваль Летней школы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фестиваль Летней школы 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
В парке «Музеон» развернут свой лагерь все мастерские Летней школы, включая мастерскую «Танец», мастерскую геймдизайна и мастерскую документального кино (ДокКино), и посетители смогут определиться, стоит ли им присоединиться к проекту летом в качестве учеников.
Также там можно послушать лекции о молекулярной эволюции, нейронных сетях и глубоком обучении, геологии Солнечной системы, медицине, популяризации науки, коллайдере NICA и многом другом от Михаила Гельфанда, Алексея Водовозова, Георгия Махатадзе, Григория Тарасевича и других популяризаторов науки.
Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.
Подписывайтесь на Indicator.Ru в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram, Одноклассники.
Индикатор: последние новости
Дайджест научно-популярных мероприятий 7-13 мая Суд по интеллектуальным правам на CRISPR зашел в очередной тупик Ростки кукурузы общаются под землей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выдвинул кандидатуру премьера540
В Ставрополе прогремел взрыв7
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели347
Гости инаугурации и новый лимузин Путина767
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн59
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
00:47
В Ставрополе прогремел взрыв
Происшествия
00:17
Путин выдвинул кандидатуру премьера
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение