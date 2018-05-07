Фестиваль Летней школы

В парке «Музеон» развернут свой лагерь все мастерские Летней школы, включая мастерскую «Танец», мастерскую геймдизайна и мастерскую документального кино (ДокКино), и посетители смогут определиться, стоит ли им присоединиться к проекту летом в качестве учеников.

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