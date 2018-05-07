Под Самарой у «авторитетного» бизнесмена Марчелло, причастного к изнасилованию 13 девушек, изъято 4 БТР и 52 «ствола»

Сотрудники управления ФСБ по Самарской области обнаружили крупный арсенал оружия и боеприпасов, а также несколько единиц бронетехники. Все это принадлежало, по предварительным данным, криминальному авторитету, предпринимателю и юристу Сергею Марченко по кличке Марчелло. Ранее Марченко и его приспешники проходили по уголовному делу о циничном групповом изнасиловании в его «резиденции» на территории частного спорткомплекса с бассейном.

В рамках проведенной спецслужбами операции изъято 52 единицы нарезного огнестрельного оружия и 35,7 тысячи патронов. Они хранились в ангаре на территории поселка Стройкерамика, передает

со ссылкой на пресс-службу областного УФСБ.

В ведомстве также отметили, что арсенал принадлежит «местному предпринимателю», у которого «есть документы на изъятое оружие, которое было оформлено как коллекционное». Среди изъятого есть образцы оружия, которое использовалось во время Второй мировой войны. В частности, сотрудники ФСБ обнаружили в ангаре пулемет «Максим» 1943 года выпуска, который числился в разрешении у владельца как «карабин», передает

Оружие отправлено на экспертизу. Между тем уже ясно, что, например, изъятый карабин «Сайга» был незаконно переделан для стрельбы очередями.

Кроме того, в ангаре находились четыре БТР без вооружения, бортовой УАЗ, в кузове которого был установлен сейф для перевозки крупных партий оружия, а также высокоточные станки для фрезеровочных работ, которые могли использоваться для переделки оружия в боевое.

"Можно предполагать, что предприниматель мог массово переделывать коллекционное оружие в оружие для стрельбы очередями", — добавил представитель ФСБ.

По его словам, собранные сотрудниками ФСБ материалы передадут в полицию для решения вопроса о возбуждении в отношении «коллекционера» уголовного дела.

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По оперативной информации, изъятый арсенал принадлежит криминальному авторитету Сергею Марченко по кличке Марчелло, уточняет

"Волга Ньюс". По данным прессы, в 1990-х годах он являлся главарем ОПГ, которая занималась торговлей оружием и угнанными автомобилями, а также промышляла хищением нефтепродуктов с помощью «врезок» в трубопроводы.

В 1999 году Марченко и его подчиненные попали под следствие. Их обвинили в изнасиловании 13 девушек в течение одной ночи. Потерпевших похищали и приводили в резиденцию Марчелло, где совершались изощренные надругательства.

Сам Марчелло избежал наказания, поскольку расследовавших дело милиционеров обвинили в пытках. В итоге два сотрудника МВД даже получили условные сроки.

После оправдания криминальный авторитет покинул Самарскую область. Он некоторое время жил за границей, продолжая контролировать свой бизнес. Однако несколько лет назад Марченко вернулся на малую родину. А в 2015 году полный тезка Марчелло получил статус адвоката с регистрацией кабинета в поселке Стройкерамика на Народной улице.

Главарь банды насильников

Подробности нашумевшего уголовного дела приводила

"Комсомольская правда" . По данным издания, весной 1999 года Марченко и его сообщники устроили «бандитскую вечеринку» в поселке Петра-Дубрава, в ходе которой они в течение суток сексуально издевались над 13 девушками. Некоторым из пострадавших на тот момент было всего 15 лет.

Потерпевшая Ира Т. вечером 7 мая возвращалась домой из хореографического кружка. Прямо возле дома девушку похитили, посадив насильно в легковушку. В салоне машины сидел Марчелло и его сообщники. Свидетелями нападения были люди, находившиеся на остановке общественного транспорта. Ира кричала, но на помощь ей никто не пришел. Все боялись связываться с Марчелло и его «братвой».

Когда Иру и других девушек доставили в каминный зал резиденции Марчелло, расположенной в спорткомплексе, Сергей Марченко обратился к пленницам с краткой речью: «Мы рады приветствовать вас на нашем скромном торжестве. А теперь раздевайтесь. У вас есть пять минут. Кто не разденется — будет прыгать в бассейн. Я сказал!»

Только одна заложница стянула с себя трусы. Остальных девушек бандиты бросили в бассейн. Потерпевшие «визжали на всю округу», а рядом располагалась пожарная часть, но там, как писала «КП», «уже привыкли к забавам Марчелло».

Девушку по имени Яна раздели и привязали к поручням бассейна, лицом к воде. «Ее трахали сразу по двое. Эту „игру“ они называли „Титаник“, — рассказывала о действиях бандитов свидетельница Света, которую похитили вместе с сестрой Наташей. — У меня до сих пор стоит в ушах этот нечеловеческий крик». Для издевательств насильники использовали бильярдный кий.

Светлана пригрозила Марчелло, что ему «будет плохо», поскольку ее жених «работает в милиции». Но угроза не подействовала.

Под утро Марчелло устроил «конкурс», заставив девушек доводить до оргазма своих приближенных Долгана и Карабаева. После завершения этой экзекуции Марченко скомандовал: «Команду победительниц — в мою комнату!»

Он лег на диван и сказал девушкам: «Вы ведь удовольствие получили? Теперь я хочу отдохнуть. Приступайте!»

Возможно, жуткое групповое изнасилование, как и предыдущие такие преступления, сошло бы бандитам с рук. Но сразу у трех пострадавших нашлись заступники в правоохранительных органах. У сестер Наташи и Светы в милиции работали приятели, а у Иры — родной брат Михаил. Он под утро 8 мая уже знал о похищении сестры от соседей, и сразу приехал к спорткомплексу Марчелло. Страж порядка «бегал вдоль забора с колючей проволокой и кричал от бессилия», писала «КП». Потом он отправился в правоохранительные органы и написал заявление.

Сначала заявлений об изнасиловании было восемь. С Марчелло и его приспешников взяли объяснительные. При этом детальный осмотр места происшествия не проводили, сперму на паласе в пробирку не собирали.

Потом заявлений стало четыре, а возбужденное уголовное дело прикрыли. Среди забравших заявление оказалась одна из пострадавших сестер. «Понимаешь, дурочка, — говорила Наташа сестре Свете. — Они обещали и тебя из колледжа выгнать, и меня с работы попереть. А какие неприятности еще будут! Считай, что ничего не было. Власть на их стороне. Так проще».

Милиционеры отомстили бандитам по «воровским» понятиям

Бывший милиционер Валерий Овчинников , ухаживавший за одной из потерпевших, обратился за помощью к журналистам и выступил на пресс-конференции. «На потерпевших давят самым бесцеремонным образом, а прокуратура прикрывает преступников», — говорил он. В итоге Овчинникова задержали сотрудники ФСБ, а в багажнике его «десятки», забранной из ремонта, нашли 110 пакетиков с героином и две гранаты.

Более того, в присутствии свидетеля (Овчинников ехал вместе с бывшей женой) ему сунули за пазуху бумажный сверток с пистолетом. Потом оперативники подвели понятых и вытащили сверток.

Позднее суд признал, что гранаты и наркотики могли быть подброшены. Но эпизод с пистолетом в деле остался, хотя Валерий за свой счет провел экспертизу и выяснил, что волокна бумажной обертки оружия не растянуты, следовательно пистолет пролежал за пазухой всего несколько минут.

Однако чекисты еще до суда сожгли обертку, а следователь не стал приобщать к делу результаты экспертизы, противоречащие версии обвинения. Валерию, просидевшему под арестом семь месяцев, дали два года колонии и тут же амнистировали.

Сам Овчинников утверждал, что ему все же удалось наказать насильников, но незаконными методами. «Нашлась на этом свете карающая рука. К сожалению, не со стороны прокуратуры и государства. Девчонки отомщены!» — сказал Валерий.

Как выяснили журналисты, группа стражей порядка провела тюремный ритуал «опускания» преступников в том самом спорткомплексе, ставшем местом преступления. Причем свидетелями сексуального надругательства над «братками» Марчелло были некоторые из пострадавших девушек, которых пригласили на эту экзекуцию. Позднее подозреваемые написали заявления в правоохранительные органы, заявив о фактах мужеложства и пыток с целью выбивания признательных показаний.