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Молочную кухню в детской поликлинике на востоке Москвы адаптируют для инвалидов
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Молочную кухню в детской поликлинике на востоке Москвы адаптируют для инвалидов 

РИАМО 33 минуты назад
Фото: РИАМО
Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проектную документацию на проведение ремонтных работ для обеспечения маломобильных граждан удобным доступом к помещению молочной кухни в детской городской поликлинике №52, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.
«Москомэкспертизой согласована проектная документация на проведение комплекса работ для обеспечения безбарьерного доступа маломобильных групп населения в зону приема-выдачи молочной кухни в детской городской поликлиники №52», — рассказал председатель комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Валерий Леонов.
Как отмечается в сообщении, планируется заменить ограждения крыльца и лестницы, провести частичный демонтаж ступеней наружной лестницы и расширение тамбура с последующим устройством дверных проемов.
Кроме того, в планах — демонтаж старого и установка нового наружного пандуса, отделка площадки крыльца керамогранитом с нескользкой поверхностью при намокании и тактильной плиткой, а также заменят наружные дверные блоки на двери с системой автоматического открывания.
«Развитие системы здравоохранения является одним из приоритетных направлений работы мэра Москвы Сергея Собянина. Каждый год в столице улучшается не только качество предоставления медицинских услуг, но и активно модернизируются объекты здравоохранения для создания комфортных и необходимых условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья», — сказал Леонов.
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