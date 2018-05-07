Молочную кухню в детской поликлинике на востоке Москвы адаптируют для инвалидов

Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проектную документацию на проведение ремонтных работ для обеспечения маломобильных граждан удобным доступом к помещению молочной кухни в детской городской поликлинике №52, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Москомэкспертизой согласована проектная документация на проведение комплекса работ для обеспечения безбарьерного доступа маломобильных групп населения в зону приема-выдачи молочной кухни в детской городской поликлиники №52», — рассказал председатель комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Валерий Леонов

Как отмечается в сообщении, планируется заменить ограждения крыльца и лестницы, провести частичный демонтаж ступеней наружной лестницы и расширение тамбура с последующим устройством дверных проемов.

Кроме того, в планах — демонтаж старого и установка нового наружного пандуса, отделка площадки крыльца керамогранитом с нескользкой поверхностью при намокании и тактильной плиткой, а также заменят наружные дверные блоки на двери с системой автоматического открывания.