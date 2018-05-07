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В Кировске прошло заседание активной молодежи
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В Кировске прошло заседание активной молодежи 

Ivyborg.ru 1 час назад
3 мая в малом зале Кировской районной администрации состоялся Молодежный совет при главе администрации Кировского муниципального района Ленинградской области под председательством Александра Сергеевича Петухова-Ромашина.
Гостем заседания стал координатор Региональной общественной организации «Содействия формированию и развитию гражданского общества „Свежий ветер“ Дамир Хакушев, рассказавший о ее деятельности.
Начальник отдела по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Кировского муниципального района Людмила Сергеевна Царькова напомнила присутствующим, что с 24 апреля стартовала всероссийская акция „Георгиевская ленточка“, частью которой должны стать члены Молодежных советов поселений и волонтеры района.
На заседании также было заслушано сообщение о деятельности районного штаба „Волонтеры Победы“ 9 мая 2018 на мемориале „Синявинские высоты“. Дарья Гаврилова, координатор мгинского штаба „Волонтеров Победы“, отметила, что акция „Бессмертный полк“ — ответственное мероприятие, к которому важно как следует подготовиться. Она рассказала о функциях волонтеров и плане мероприятия. Кроме того, 9 мая с 14.00 до 16.00 в г. Шлиссельбурге будет проведен конкурс чтецов „Мы о войне стихами говорим“.
Елизавета Елфимова, руководитель волонтерского клуба „Живи смелее“ отметила, что не стоит забывать о других майских мероприятиях, в числе которых День памяти жертв СПИДа (20 мая) и Всемирный день без табака (31 мая).
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