На площади Восстания возложили цветы в честь Дня Победы

7 мая, в Северной столице прошли траурно-торжественные церемонии, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Центрального района Петербурга

Возле обелиска «Город-герой Ленинград» на Площади Восстания собрались представители районной администрации, ветеранских организаций, члены Общественного совета Центрального района, а также многочисленные школьники и студенты.

После минуты молчания выступили глава администрации Центрального района Андрей Хлутков и участник Великой Отечественной войны, член Совета Ветеранов Александр Топтыгин.

Также в Адмиралтейском районе прошло шествие горожан в преддверии Дня Победы.