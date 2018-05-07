Ещё
На площади Восстания возложили цветы в честь Дня Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На площади Восстания возложили цветы в честь Дня Победы 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
7 мая, в Северной столице прошли траурно-торжественные церемонии, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Центрального района Петербурга.
Возле обелиска «Город-герой Ленинград» на Площади Восстания собрались представители районной администрации, ветеранских организаций, члены Общественного совета Центрального района, а также многочисленные школьники и студенты.
После минуты молчания выступили глава администрации Центрального района Андрей Хлутков и участник Великой Отечественной войны, член Совета Ветеранов Александр Топтыгин.
Также в Адмиралтейском районе прошло шествие горожан в преддверии Дня Победы.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
9 мая «Бессмертный полк» пройдет от Суворовского до Дворцовой площади В Петербурге Институт химии силикатов незаконно сдавал в аренду помещения 9 мая ветераны смогут ездить на такси бесплатно
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выдвинул кандидатуру премьера565
В Ставрополе прогремел взрыв7
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели347
Гости инаугурации и новый лимузин Путина768
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн68
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
00:47
В Ставрополе прогремел взрыв
Происшествия
00:17
Путин выдвинул кандидатуру премьера
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение