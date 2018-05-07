«Инсекторский ад». Полчища черных тараканов обнаружили в Сарове и Нижнем Новгороде

Сигнал о насекомых, которые выползают под покровом темноты, пришел из дома № 38 по улице Шевченко. Как пишут «Затоновости Саров», необычно больших тараканов привлекает корм, который сердобольные женщины щедро рассыпают на люке для бездомных кошек и собак.

Поздно вечером на съемку выехали оператор и корреспондент Мира Майнд.

— Здесь какой-то инсекторский ад, — сказала журналистка. — Вы должны это увидеть своими глазами. Это очень сложно словесно описать.

Пикантность ситуации состоит в том, что примерно в 300 метрах от тараканьего пиршества находится санэпидемстанция.

Таракан черный (Blatta orientalis — лат.) — насекомое отряда тараканообразных. Распространён по всей Европе, а также встречается в Азии и Африке. Начиная с середины XX века популяция чёрного таракана стала существенно уменьшаться из-за конкуренции с рыжим тараканом и появления новых инсектицидов. Таракан в длину достигает 20–30 мм. Обитает в отапливаемых домах, теплицах, угольных шахтах и канализации. Начиная с юга России Украины и по всему Казахстану может встречаться и в дикой природе, чаще всего, недалеко от жилья человека. Питается отбросами. Ни самцы, ни самки не летают, но быстро бегают.

— Уже несколько знакомых с ужасом рассказывали о появлении в квартирах тараканов. Причем, каких-то нереально живучих — испробованы все известные средства, но все бесполезно. Здесь можно предположить следующие причины появления тараканов, — проанализировал читатель под ником «да уж». — Не обрабатываются подвалы и чердаки, мусоропроводы. Свалки у мусорных камер и контейнеров, уже не рассчитанных по объему и количеству на результат неуемного потребления. Много квартир съемных, где к жилью относятся, как «не своему». Население города в целом изменилось не в лучшую сторону, судя по кошмару, вылезающему из-под снега на газонах под окнами домов весной — земли не видно из-за следов «жизнедеятельности» двуногих. Тараканью раздолье, и не только им, если уже и крыс видели. Пока свинничает человек — так и будет.

Еще один саровчанин добавил, что из-за недостатка финансов и «всеобщего пофигимизма» санитарные службы города перестали заниматься защитой горожан. А нижегородцы заметили, обсуждая ситуацию в соцсетях, что и в областном центре наблюдали скопления черных тараканов.

— Я с Мещеры. У каждого подъезда по ночам у них сходка, — написал Александр Прасолов

— Гордеевка тоже страдает от этих тварей, — поддержала Olga Castagnette.

— Чёрный таракан довольно редкий стал, так как его рыжий таракан вытесняет повсеместно, — сообщил Сергей Гусев

— В таком случае надо собрать петицию и сделать их тоже городским достоянием, вместе с синим забором — за компанию, так сказать, — пошутил Женя Гаевский.