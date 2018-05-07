В Красноярске прошел торжественный гарнизонный развод полицейских нарядов и сотрудников Росгвардии

Красноярске на площади Мира сегодня состоялся торжественный гарнизонный развод полицейских нарядов и сотрудников Управления федеральной службы войск национальной гвардии по Красноярскому краю , заступающих на охрану общественного порядка. Мероприятие было также приурочено к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие начальник ГУ МВД по краю Александр Речицкий , начальник Сибирского ЛУ МВД России Андрей Кухта, начальник Управления федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Красноярскому краю Валерий Кускашев, председатель Совета ветеранов ОВД и ВВ Иннокентий Жмаков, руководители служб и структурных подразделений аппарата Главного управления, члены Общественного совета при краевой полиции.

На площади Мира выстроились представители строевых подразделений полков патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб, отделов полиции МУ МВД России «Красноярское», МО МВД России «Березовский», «Емельяновский», ОМВД России по ЗАТО г. Железногорск, курсанты Сибирского юридического института МВД России, сотрудники вневедомственной охраны, частных охранных предприятий, волонтеры и дружинники.

В начале мероприятия был проведен инструктаж заступающих на охрану общественного порядка нарядов. Начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий вручил Почетную грамоту МВД России старшему лейтенанту полиции старшему инспектору полка ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское» Михаилу Камалтынову. Почетными грамотами Главного управления были награждены командир взвода роты патрульно-постовой службы Виталий Иванов , полицейский полка патрульно-постовой службы МУ МВД России «Красноярское» Александр Савченко , полицейский Отдела полиции №5 МУ МВД России «Красноярское» Денис Вержбицкий.

Лейтенант полиции инспектор полка ДПС МУ МВД России «Красноярское» Сергей Белосков получил денежную премию в размере 1 тысячи рублей за отказ от незаконного вознаграждения аналогичного размера. Также троим сотрудникам полиции были объявлены благодарности.

Для повышения эффективности проведения мероприятий по охране общественного порядка в местах отдыха граждан на берегах Енисея, осуществления патрулирования речной акватории при проведении городских массовых мероприятий начальнику МУ МВД России «Красноярское» Геннадию Березину был вручен сертификат на быстроходный катер.

Генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий наградил нагрудными знаками «За содействие МВД» волонтеров Красноярской региональной общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск», Василия Васильева Илью Сидорова , принимавших активное участие в поисках пропавшей в Тюхтетском районе 13-лентней школьницы Яны Тамачевой. Начальник Главного управления вручил двоим жителям Красноярска ценные вещи, похищенные злоумышленниками, и изъятые сотрудниками полиции в ходе раскрытия и расследования преступлений. К законным владельцам вернулись сотовый телефон и аппарат оптических волокон, стоимостью 100 тысяч рублей.

Также председатель Совета ветеранов ОВД и ВВ Иннокентий Жмаков наградил медалями «За заслуги в укреплении правопорядка» троих сотрудников городских отделов полиции: заместителя командира мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции отдела полиции № 5 Андрея Балашова , полицейского ППСП отельного взвода патрульно-постовой службы полиции отдела полиции № 8 Вячеслава Копылова, командира отделения взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции отдела полиции № 6 Юрия Моисеева

После церемонии награждения сотрудники полиции и Росгвардии прошли торжественным маршем по площади Мира. Также в колонне по площади проехали сотрудники моттовзвода полка ДПС МУ МВД России «Красноярское», техника, стоящая на вооружении полиции.