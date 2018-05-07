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Лето на «Сплетнике»: Пенелопа Крус, Кайли Дженнер, Полина Гагарина и другие делятся яркими снимками в бикини
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Лето на «Сплетнике»: Пенелопа Крус, Кайли Дженнер, Полина Гагарина и другие делятся яркими снимками в бикини 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Если мы пока еще только мечтаем о лете (хотя погода нас, признаться, балует), то кто-то им уже вовсю наслаждается. Отправиться в отпуск, чтобы насладиться теплом, принять солнечные ванны и поплавать в море решили Пенелопа Крус, Елена Темникова, Анна Седокова и многие другие знаменитости. Впрочем, не для всех каникулы оказались такими беззаботными. Так, вчера Полина Гагарина, которая с семьей улетела на Мальдивы, рассказала о страшной грозе, обрушившейся на остров. Сегодня же, судя по ее Instagram, на курорте вновь светит солнце, чему она очень рада. Не забывают знаменитые красавицы и про активный образ жизни. Анжелика Тиманина пляжу предпочитает серфинг, а молодая мать Кайли Дженнер осваивает сапсерфинг. Ну а кто-то, как, например, Элизабет Херли, просто собирает восторженные комментарии поклонников, которые не устают восхищаться прекрасной фигурой 52-летней актрисы.
Кайли Дженнер
Пенелопа Крус
Полина Гагарина
Взлетели #вышеголовы под ремикс на песню #Вышеголовы! Ждете? Но только после клипа! @isxakov снимал #Полинагагарина #гагаринапоехали @vakkarumaldives #vakkaru #vakkarumaldives A post shared by Polina Gagarina (@gagara1987) on May 6, 2018 at 8:21am PDT  Анна Седокова
Елена Летучая
Элизабет Херли
Ольга Серябкина
Елена Темникова
Наташа Давыдова
Анжелика Тиманина
Хизер Грэм
Белла Хадид
Сейлор Бринкли-Кук  Ксения Алферова
Наталья Якимчик
Наталья Бардо
Нина Добрев
#NotMine A post shared by Nina Dobrev (@nina) on May 6, 2018 at 3:19pm PDT
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