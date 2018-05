Лето на «Сплетнике»: Пенелопа Крус, Кайли Дженнер, Полина Гагарина и другие делятся яркими снимками в бикини

Елена Темникова, Если мы пока еще только мечтаем о лете (хотя погода нас, признаться, балует), то кто-то им уже вовсю наслаждается. Отправиться в отпуск, чтобы насладиться теплом, принять солнечные ванны и поплавать в море решили Пенелопа Крус Анна Седокова и многие другие знаменитости. Впрочем, не для всех каникулы оказались такими беззаботными. Так, вчера Полина Гагарина , которая с семьей улетела на Мальдивы , рассказала о страшной грозе, обрушившейся на остров. Сегодня же, судя по ее Instagram, на курорте вновь светит солнце, чему она очень рада. Не забывают знаменитые красавицы и про активный образ жизни. Анжелика Тиманина пляжу предпочитает серфинг, а молодая мать Кайли Дженнер осваивает сапсерфинг. Ну а кто-то, как, например, Элизабет Херли , просто собирает восторженные комментарии поклонников, которые не устают восхищаться прекрасной фигурой 52-летней актрисы.

Кайли Дженнер

Пенелопа Крус

Полина Гагарина

Взлетели #вышеголовы под ремикс на песню #Вышеголовы! Ждете? Но только после клипа! @isxakov снимал #Полинагагарина #гагаринапоехали @vakkarumaldives #vakkaru #vakkarumaldives A post shared by Polina Gagarina (@gagara1987) on May 6, 2018 at 8:21am PDT Анна Седокова

Элизабет Херли

Елена Темникова

Наташа Давыдова

Анжелика Тиманина

Нина Добрев

#NotMine A post shared by Nina Dobrev (@nina) on May 6, 2018 at 3:19pm PDT