Каким будет праздник 9 Мая в Нижнем Новгороде?

Фото: stalin-line.by Обширная развлекательная программа с традиционным парадом военной техники, выступлением творческих коллективов, а также мастер-классами для детей и взрослых запланирована в Нижнем Новгороде в День Победы, 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Военный парад войск Нижегородского гарнизона начнется на площади Минина в 10.00. А через час, в 11.00, стартует всероссийская акция «Бессмертный полк», в которой могут принять участие все нижегородцы. У стен Нижегородского кремля будет организована выставка военной бронетехники, которую можно посетить с 12.00.

В 13.00 в кремле, перед выставкой военной техники начнется военно-патриотическая программа «Вспоминая военные традиции», которая будет включать в себя показательные выступления по строевой и фехтовальной подготовке, оружейным приемам, а также выступление музыкального взвода нижегородского кадетского корпуса имени графа Аракчеева.

На площади Минина и Пожарского в это время начнутся мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. Здесь можно будет своими руками изготовить открытку, вылепить ангела-колокольчика, изготовить брошь из георгиевской ленточки или порисовать на асфальте.

Здесь же состоится конкурс воздушных змеев «Победный май», в котором могут принять участие все желающие. А также интерактивная программа «Моя весна! Моя Победа!», в рамках которой пройдут книжная выставка «О войне и о Победе», конкурс рисунков на асфальте «Все краски Победы», фейс-арт с военной символикой и многое другое.

В 22.00 на площади Минина и Пожарского нижегородцев ждет праздничный салют.

Развлекательная программа в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланирована и на других площадках города. Так, в центре культуры «Рекорд» в 13.00 начнется трансляция документального фильма «Холокост — клей для обоев?». На Театральной площади будет организованафотовыставка, посвященная подвигу медиков времен войны и в наши дни. Кроме того, здесь расположится интерактивная зона «Полевой госпиталь», где будет воссоздана военная палатка-операционная времен Великой Отечественной войны с использованием музейного реквизита.