Керченские школьники ко Дню Победы напишут сочинения о пионере-герое Володе Дубинине

КЕРЧЬ ( Республика Крым ), 7 мая. /Корр. ТАСС Сергей Павлив /. Школьники Керчи, в рамках программы о военной истории этого города-героя, ко Дню Победы напишут сочинения о своем земляке, пионере-герое Володе Дубинине. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора по воспитательной работе школы, носящей имя Дубинина, Людмила Матий.

Дубинин родился и погиб в Керчи в 1942 году в возрасте 14 лет, сражался в подземном гарнизоне, был разведчиком. В городе-герое есть школа и библиотека, названные его именем, улица, сквер, установлены памятники и бюсты.

"В школьную программу включены тематические сочинения об истории Керчи, ее военном прошлом, в рамках которых учащиеся ко Дню Победы напишут и о пионере-герое Володе Дубинине", — сказала ТАСС Матий.

Клятва школьника

Существует в этой школе еще одна традиция, которая насчитывает почти шесть десятилетий — посвящение в «юные дубининцы». Происходит церемония в торжественной обстановке в конце сентября — начале октября.

"Посвящаются первоклассники, которые вслед за старшеклассниками, зачитывающих клятву, повторяют ее слова о готовности творить в жизни добро, уважать старших, хорошо учиться, беречь память о Володе Дубинине. Быть патриотом своей школы, своего города и своей страны. Традиция эта сохраняется с первых послевоенных лет", — поясняет Матий.

В школьном музее постоянно проводятся экскурсии для школьников города, причем экскурсоводами выступают учащиеся школы имени Дубинина. Они рассказывают о его коротком, но героическом жизненном пути.

Керчь сильно пострадала за годы войны. Она несколько раз переходила из рук в руки, дважды освобождалась войсками Красной армии, кроме разрушенных зданий, город недосчитался многих своих жителей. 14 тысяч человек угнали в Германию , более 14 тысяч — расстреляли. По архивным данным, встречать своих освободителей 11 апреля 1944 года вышло всего около трех десятков местных жителей.

На карте мира, выставленной в школьном музее, — сотни линий, протянувшихся от Керчи в разные города планеты. «Это контакты, которые были установлены с нашей школой представителями из разных стран, которые интересовались подвигом Дубинина», — говорит Сафина.

Так, в экспозиции сохраняется портрет Володи, нарисованный мексиканским художником Федерико Сильва. Как оказалось, его дети узнали о подвиге Володи Дубинина и попросили отца написать портрет пионера. Портрет передали в школу в 1957 году. В сопроводительном письме говорится, что художник хотел отдать дань уважения советским детям, которые без колебаний жертвовали своей жизнью во имя защиты мира, родины и человечества.

Связь поколений

Двухэтажная школа находится в одном из старейших городских зданий, 1835 года постройки, до революции 1917 года здесь располагался Кушниковский институт благородных девиц, где преподавали Антон Ашик, открывший Царский курган в Керчи, и Александр Теребенев, автор фигур Атлантов в портике здания Нового Эрмитажа Санкт-Петербурге . Патронировал институт генерал-губернатор Новороссии граф Михаил Воронцов

Большая экспозиция музея посвящена самому знаменитому воспитаннику школы — Володе Дубинину. Эта школа стала первым в Советском Союзе учебным заведением, названном в память о юном пионере-герое. Имя Дубинина ей было присвоено в марте 1942 года, еще в годы войны.

Ранее, рассказывает заведующая школьным музеем, заслуженный учитель Крыма Татьяна Сафина , школа поддерживала тесные связи с учебными заведениями по всему Союзу, которые были названы в честь пионеров-героев, в том числе и носящих имя Дубинина. Однако с распадом СССР связи были утрачены.

"Сейчас мы хотим возобновить такие контакты с такими школами, будем обращаться к ним, взаимодействовать, приглашать их в Керчь. Все это необходимо молодежи, нужно воспитывать ее в духе патриотизма. На примерах настоящих героев, их сверстников, которые свои жизни не пожалели для блага Родины и народа, необходимо восстанавливать связь поколений", — отмечает Сафина.

По улице младшего сына

Володя Дубинин — знаковая фигура для любого жителя Керчи. Пожалуй, любой керчанин подскажет, где находится улица, названная в его честь, где установлен ему памятник и расскажет о подвиге. «Улица младшего сына» — так называется повесть Льва Кассиля и Макса Поляновского, где впервые в художественной форме рассказывается о короткой, но яркой жизни Володи, которую оборвала война.

Улица находится в центре города, по протяженности — чуть более 800 метров. Здесь современные постройки соседствуют со старыми керченскими общими двориками. Улицу переименовали из Крестьянской в улицу Дубинина в марте 1942 года, одновременно с присвоением школе № 11 его имени.

На стене первого дома улицы памятная таблица с надписью: «В память об отважном керченском пионере — юном разведчике Старокарантинского партизанского отряда — улица названа именем Володи Дубинина».

Рядом с улицей находится сквер имени Дубинина, где стоит утопающий в зелени деревьев памятник Володе, установленный в 1964 году. К сожалению, дом в котором проживала семья Дубинина, не сохранился.

Бюст пионера-героя установили на три года раньше памятника. Его подарили школе писатели Кассиль и Поляновский в 1961 году. Он расположился у школы, окружен пышной сиренью. У бюста проводятся все торжественные школьные мероприятия, и самое главное из них — принесение клятвы «юного дубининца».

Он мечтал о небе

Материалы экспозиции о Дубинине для школьного музея собирали по крупицам, рассказывает Сафина, которая также возглавляет городское отделение Российского общества историков и архивистов. Дело в том, что Керчь в годы войны была сильно разрушена, пострадало более 80% зданий, в том числе и школа. Не сохранились ни классные журналы, ни табели об успеваемости. В дар музею сестра Володи и его мама передали чернильницу-непроливайку и выжженную на небольшом кусочке фанеры фигурку самолета со звездами, семейные фотографии.

В музее имеются портреты, на которых Володя изображен вместе с отцом Никифором Семеновичем, мамой Евдокией Тимофеевной и сестрой Валентиной. Со своими друзьями, также юными разведчиками: Ваней Гриценко и Толей Коваленко, а также с школьным классом.

"По воспоминаниям родных, школьных товарищей, Володя был очень активным в общественной жизни, в школе учился хорошо, лучше ему давались точные предметы. Он много мастерил, конструировал модели планеров, занимался в авиамодельном кружке. Как и многие мальчишки той поры, мечтал о небе, возможно, мог стать конструктором самолетов, но этим планам не суждено было сбыться", — отмечает заведующая музеем.

Старый Карантин, а не Аджимушкай

Вопреки распространенному мнению, воевал юный разведчик партизанского отряда не в Аджимушкайских, а Старокарантинских каменоломнях. «Многие путают, поскольку подвиг героев Аджимушкая широко известен и в человеческом сознании сложился единый образ катакомб. Но это не так. Подземный гарнизон был и в каменоломнях Аджимушкая, и в катакомбах Старого Карантина, все на территории Керчи», — говорит Сафина.

Володя со своим двоюродным братом Ваней Гриценко и приятелем Толей Коваленко участвовал в диверсионных вылазках вместе с партизанами, доставлял ценные сведения о дислокации немецких войск и спас отряд, предупредив, что немцы подтянули шланги для закачивания под землю морской воды. Вовремя предупрежденный гарнизон начал возводить каменные перегородки, благодаря этому ему удалось спастись.

Погиб Володя 4 января 1942 года. Накануне город освободил Керченско-Феодосийский десант, началось разминирование каменоломен, где находился партизанский отряд. Дубинин показывал советским саперам заминированные немцами входы и подорвался на одной из мин. Ему было всего 14 лет.

Похоронили его в одном из микрорайонов Керчи — поселке Камыш— Бурун в братской могиле партизан. 1 марта 1942 года Володю посмертно наградили орденом Красного знамени.

Пионеры-герои

За боевые заслуги десятки тысяч детей и пионеров в годы войны наградили орденами и медалями. Нередки были случаи, когда подростки школьного возраста воевали в составе воинских частей (так называемые «сыновья и дочери полков» — известна одноименная повесть Валентина Катаева , прототипом героя которой послужил 11-летний Исаак Раков).

Ордена Ленина были удостоены Толя Шумов, Витя Коробков, Володя Казначеев; Ордена Красного знамени — Володя Дубинин, Юлий Кантемиров, Андрей Макарихин, Костя Кравчук; Ордена Отечественной войны 1-й степени — Петя Клыпа, Валерий Волков , Саша Ковалев; Ордена Красной звезды — Володя Саморуха, Шура Ефремов, Ваня Андрианов, Витя Коваленко, Леня Анкинович.

Четверых пионеров-героевудостоили звания Героя Советского Союза: Леня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова.