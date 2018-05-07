Техника победы. О штурмовавших Кенигсберг танке Т-34, мотоциклах и амфибиях

Техника, с которой Советский Союз начинал воевать, и машины, появившиеся к концу войны, — это две большие разницы. К 1945 году, когда уже гнали врага по его территории — нынешней Калининградской области , советские танки и пушки пережили не одну модернизацию.

Простой и надёжный

Последние четыре года в Параде Победы в Калининграде участвует танк Т-34 1943 года выпуска. Его «поставил на ноги» и управляет им слесарь по ремонту боевых специальных машин ремонтно-восстановительного батальона Балтийского флота Сергей Литовченко

«В этом танке — никакой гидравлики и электроники, — говорит он. — Всё на мускульной силе. Чем резче потянул рычаг, тем круче машина повернула. Она манёвренней, чем современный танк. Испытываешь уважение к людям, которые управляли Т-34 во время войны. Тут по площади один раз проехал — вылез весь мокрый. А они на таких машинах воевали и побеждали!».

К слову, в танках времён Второй мировой при стрельбе боевое отделение заполнялось пороховыми газами. Дым разъедал глаза, можно было просто угореть. На современных танках стоят вытяжки…

Когда в Калининграде решили восстановить для участия в параде один из Т-34, стоящих по области в виде памятников, Литовченко ездил и заглядывал в каждую машину. То, что нужно, нашел в своей же части. Половину деталей (тех, что остались после демилитаризации, когда срезали даже крепления двигателей) все равно пришлось менять. Они были настолько ржавыми, что рассыпались в руках.

Поиск запчастей оказался самой большой проблемой. Приходилось что-то изобретать, находить аналоги. К примеру, вместо легендарного дизельного двигателя «В-2» на машину установили двигатель «В-54» от более позднего танка.

Максимальная скорость оригинального Т-34 — 50 км/час. Машина, отреставрированная Литовченко, сможет «выжать» 30 км/час. Хоят многие не верили, что она вообще поедет.

«Когда первый раз после ремонта приехали на этом танке на склад запчастей, и спросили у бабушки-сторожа «Немцы в деревне есть?», она чуть в обморок не упала», — смеётся Литовченко.

Первые Т-34 появились в 1940 году и серьезно отличались от модификации 1943 года. Башня у танка была литая и маленькая — мало пространства для экипажа. Орудие — 76 мм.

«Но всё равно по тем временам это настоящий прорыв, — говорит заместитель командира ремонтно-восстановительного батальона по работе с личным составом Сергей Мызин. — У Т-34 был инновационный дизельный двигатель. Широкие гусеницы и высокий клиренс позволяли, несмотря на большой вес, не терять скорость и проходимость. Немецкие танки тех лет могли быстро ездить только по шоссе».

Большим преимуществом нашей машины были надёжность и простота. Это позволяло ремонтировать её практически на передовой даже силами экипажам. Эвакуировать машину на завод или в ремонтное подразделение было необязательно. Немцы так не могли.

Американские диковинки

В боях на территории области участвовала уникальные для того времени американские плавающие амфибии «Форд GPA», полученные по ленд-лизу. На суше они развивали скорость до 100 км/час, в воде — 12 км/час. В комплекте с ними шли противотанковые ручные гранатомёты — M-1 Bazooka.

В 271-м отдельном моторизованном батальоне особого назначения, воевавшем в Восточной Пруссии, было около 90 таких машин. Предназначались они для специальных задач — форсирования водных преград, захвата мостов, преград и плацдармов на вражеском берегу, разведывательных рейдов. Амфибии активно и эффективно использовали при форсировании реки Дейма и штурме Лабиау (сейчас — Полесска ).

«Риф Ахтямов, ветеран 2-го гвардейского отдельного мотоциклетного полка, вспоминал во время нашей беседы, что амфибии (несколько машин стояло на вооружении у мотоциклистов) были в диковинку, — рассказал кандидат исторических наук Владимир Беспалов . — Когда стояли на отдыхе, все бежали посмотреть на эту машину, просили покататься по реке».

В Калининградской области у 271-го батальона ОСНАЗ трагическая судьба — в феврале 1945 года он попал в окружение. Там же оказался и 2-й гвардейский отдельный мотоциклетный полк. В нём было почти 160 мотоциклов, тоже американских, ленд-лизовских «Харлей Девидсонов».

3 февраля эти две моторизованные части совершили совместный рейд в тыл немецких войск. Амфибийцы двигались через нынешний посёлок Русское в район Донского и Лесного, мотоциклисты — через Дунаевку в Отрандное. Оба подразделения вышли на побережье, где столкнулись с большими силами противника. Командование 39-й армии приказало им возвращаться. 4 февраля они пытались вырваться в районе бывшего пос. Тиренберг (между совр. Шатрово и Кумачёво), но немцы захлопнули горловину окружения, и наши мотоциклисты и амфибийцы вынуждены были принять здесь бой. В окружение также попала вся 91-я гвардейская дивизия полковника Василия Кожанова. Большая её часть находилась в Гермау (Русском), а штаб дивизии, мотоциклисты и амфибийцы — в районе Тиренберга. Но между этими посёлками расстояние приличное.

Сражались героически четверо суток. В самом Тиренберге шли уличные бои, наши бойцы понесли большие потери: более 200 человек убиты, 250 ранены. 7 февраля оставшиеся части подразделений вырвались из окружения. Но немцы захватили 69 этих амфибий и более 40 мотоциклов в приличном состоянии. 271-й батальон в феврале — марте стоял в тылу, под Кёнигсбергом , восполнял потери. А уже в апреле амфибии помогали 48-й армии десантироваться на косу Фрише-нерунг (сейчас — Балтийская коса).

Посёлок Тиренберг после войны оказался заброшенным. Район был заминирован. Переселенцы рассказывали, что от этого места старались держаться подальше. Многие, кто заходил сюда за кирпичами или камнем с мостовой, взрывались. А поисковики до сих пор находят в этом районе останки бойцов. В 2016 году калининградские байкеры из мотодвижения «Колесо истории» поставили здесь памятник мотоциклистам, амфибийцам и контрразведчикам 91-й гвардейской стрелковой дивизии «СМЕРШ».

Погода — нелётная

Большая часть Восточно-Прусской операции 1945 года проходила в январе — марте, когда условия для авиации были неблагоприятные — туманы. Лётчики часто не могли выполнить поставленные задачи. Морская авиация работала по немецким караванам, конвоям, береговым подразделениям и кораблям, которые ходили вдоль побережья. С января по март немецкие крейсеры, эсминцы, миноносцы обстреливали наши сухопутные части. Тех же мотоциклистов и амфибийцев, попавших в окружение у Тиренберга…

То, как работали морские лётчики — отдельная тема. С большой высоты корабль кажется небольшой точечкой. И в зимних условиях пилоты должны были снизиться на минимальную высоту и идти на корабль, с которого ведут ответный огонь. Самолёт над самым кораблём взмывал вверх и бросал авиабомбу — это так называемое топмачтовое бомбометание. По словам Беспалова, это были самоубийственные атаки.

Тяжёлая же артиллерия помогала крушить якобы непробиваемые немецкие форты и бетонные доты. Орудия особой мощности доставляли на железнодорожных платформах. Именно они «подготовили» Кёнигсберг к финальному штурму.