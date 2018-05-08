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В немецком Фрайбурге победителю выборов мэра сломали нос
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В немецком Фрайбурге победителю выборов мэра сломали нос 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Русская Весна
В городе Фрайбург на юго-западе Германии победителю выборов мэра сломали нос и выбили несколько зубов, сообщает "Би-би-си".
Независимый кандидат на выборах Мартин Хольн отмечал победу вместе с соратниками, когда к нему подошел неизвестный мужчина и ударил Хольна.
Нападавший был задержан. По информации следствия, нападение не было обусловлено политическими взглядами мужчины. Отмечается, что у него наблюдались признаки психической болезни.
Мартину Хольну в ходе выборов удалось обойти Дитера Саломона, который до этого был главой города 16 лет.
Ранее сообщалось, что президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон сломал нос, принимая ванну.
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