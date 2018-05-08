Ещё
Праздничный концерт ко Дню Победы соберет зрителей в усадьбе Люблино
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Праздничный концерт ко Дню Победы соберет зрителей в усадьбе Люблино 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Управа района Люблино
Праздничный концерт «Виват, победители!» организуют на территории усадьбы Люблино 9 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Московского городского объединенного музея-заповедника «Коломенское-Измайлово-Люблино».
«Перед зрителями выступят ансамбль «Волшебные струны», солистки Виктория Носовская и Алла Фомина, трио Menis lyric, фолк-группа «Терёха». Также в этот день во дворце Дурасова и театральной школе усадьбы с 10.00 до 17.30 будут работать выставки», — поясняется в материале.
Усадьба Люблино находится по адресу улица Летняя, дом 2, строение 1. Вход на концерт свободный, на выставки — по билетам. (мю)
Управа района Люблино: последние новости
Студенты из района Люблино стали вторыми на конкурсе «Интеллектуальный марафон» В колледже на Цимлянской поговорили о роли Петра I в истории России В парке «Кузьминки-Люблино» стартовал проект «Московское долголетие»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»412
Поклонская отреагировала на свое «скучающее» фото188
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко473
Скрытая функция «ВКонтакте» возмутила россиян9
Медведев избран премьером434
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение