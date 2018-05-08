Праздничный концерт ко Дню Победы соберет зрителей в усадьбе Люблино

Праздничный концерт «Виват, победители!» организуют на территории усадьбы Люблино 9 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Московского городского объединенного музея-заповедника «Коломенское-Измайлово-Люблино».

«Перед зрителями выступят ансамбль «Волшебные струны», солистки Виктория Носовская и Алла Фомина, трио Menis lyric, фолк-группа «Терёха». Также в этот день во дворце Дурасова и театральной школе усадьбы с 10.00 до 17.30 будут работать выставки», — поясняется в материале.

Усадьба Люблино находится по адресу улица Летняя, дом 2, строение 1. Вход на концерт свободный, на выставки — по билетам. (мю)