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Эстония — Россия — Казахстан: во имя памяти
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Эстония — Россия — Казахстан: во имя памяти 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Почти 73 года, как закончилась Великая Отечественная война, но её воинов до сих пор помнят в странах бывшего СССР. Для «Парламентской газеты» такие события — возможность не только напомнить о павших, но и рассказать об энтузиазме, чувстве долга, а нередко и о бескорыстной помощи тех, кто чтит память погибших солдат.
Узнали по медалям
Именно такая история произошла 11 апреля в казахском городе Алматы: там с воинскими почестями предали земле прах гвардии старшего сержанта Андрея Нагайцева, погибшего 15 февраля 1944 года в ходе прорыва немецкой линии обороны «Танненберг» на северо­востоке Эстонии. До сих пор Нагайцев считался без вести пропавшим.
leftАндрей Нагайцев стал четвёртым солдатом ­ Великой Отечественнойпохороненным с почестями благодаря меценатской помощи Грачьи Погосяна. И вторым, кого предали земле в Казахстане. Год назад в городе Семее, бывшем Семипалатинске, прошли похороны рядового­ ­Николая Сорокина, погибшего в 1944 году. ­Погосян не только взял на себя все расходы по транспортировке гроба и организации церемонии, но и оплатил установку памятника на могиле героя и благоустройство прилегающей территории. Возвращение героя началось 11 июня прошлого года, когда бойцы таллинского военно­исторического объединения «Фронт Лайн» нашли останки восьми советских бойцов. На истлевшей форме одного из них оказались медали «За отвагу» и «За оборону Ленинграда», проржавевшие знаки «Гвардия» и «Отличный миномётчик».
В Центральном архиве Мин­обороны поисковики узнали, что награды принадлежат артиллерийскому разведчику, наводчику миномёта 188­го Гвардейского стрелкового полка 63­й Гвардейской стрелковой дивизии Андрею Нагайцеву 1918 года рождения. Он родился в Алтайском крае, в деревне Барановка. Но в армию его призвали из Казахстана. Солдат прошёл финскую войну, затем сражался на фронтах Великой Отечественной. Дома он оставил жену и маленького сына Александра.
Сейчас Александру Нагайцеву 79 лет, он живёт в Алматы. Его нашли через социальные сети: внучки генерала Панфилова — сёстры ­Айгуль и Алуа Байкадамовы — разместили объявления в блогах и на форумах в Интернете.
Встреча с отцом
Перевезти прах солдата в Казахстан — дело непростое и очень дорогое: транспортировка, ритуальные расходы, сопровождение, воинские почести — на всё нужны деньги. И тогда командир поисковиков Андрей Лазурин попросил помощи у петербургского мецената Грачьи Погосяна, тот уже не раз помогал в подобных делах.
— Он сразу сказал: «Сделаем всё, что нужно, и с максимальными почестями», — рассказал Лазурин.
Все расходы взял на себя Фонд Грачьи Погосяна. Сначала прах бойца привезли в Петербург — город, который он защищал.
— Очень символично, что мы его провожаем домой именно из Музея обороны и блокады Ленинграда, — подчеркнула директор музея Елена Лезик.
В Алматы прах Нагайцева прибыл 10 апреля. Его сопровождала большая делегация из Петербурга, только генералов в ней было трое: бывший замкомандующего Забайкальским округом Анатолий Зайцев, почётный председатель Совета ветеранов войны и военной службы Главкомата сухопутных войск Норат Тер­Григорьянц и бывший замкомандующего Ленинградским военным округом Вячеслав Сухарев. С ними — лётчик, Герой России Валерий Чухванцев.
У трапа, с портретом отца в руках, стоял Александр Нагайцев.
— Я очень рад, что отец нашёлся и что похоронен он будет на нашей земле, — повторял он.
— Важно, что солдат, герой найдёт покой в родной земле, где покоятся его близкие, — сказал Погосян.
Салют герою
В алматинский Дом армии, к гробу, накрытому флагом Казахстана, пришёл чуть ли не весь генералитет Казахстана, курсанты и даже дипломаты из США и Польши. Из Астаны специально приехал посол Армении Ара Саакян.
— Андрей Нагайцев верой и правдой служил нашему Отечеству, — отметил генерал­лейтенант Норат Тер­Григорьянц. — Это пример дружбы и братства всех народов Советского Союза.
— На глазах многих были слёзы, как будто горе произошло вчера, — рассказал Грачья Погосян. — Уверен, что подобные акции будут укреплять отношения между нашими странами и нашими народами. Меценат признался, что для него было честью выделить средства на то, чтобы отдать дань уважения воину.
Героя похоронили на Аллее Славы. В могилу его опустили под оружейный салют.
Алексей Грибов
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