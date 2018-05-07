Почти 73 года, как закончилась Великая Отечественная война, но её воинов до сих пор помнят в странах бывшего СССР. Для «Парламентской газеты» такие события — возможность не только напомнить о павших, но и рассказать об энтузиазме, чувстве долга, а нередко и о бескорыстной помощи тех, кто чтит память погибших солдат.
Узнали по медалям
Именно такая история произошла 11 апреля в казахском городе Алматы: там с воинскими почестями предали земле прах гвардии старшего сержанта Андрея Нагайцева, погибшего 15 февраля 1944 года в ходе прорыва немецкой линии обороны «Танненберг» на северовостоке Эстонии. До сих пор Нагайцев считался без вести пропавшим.
leftАндрей Нагайцев стал четвёртым солдатом Великой Отечественнойпохороненным с почестями благодаря меценатской помощи Грачьи Погосяна. И вторым, кого предали земле в Казахстане. Год назад в городе Семее, бывшем Семипалатинске, прошли похороны рядового Николая Сорокина, погибшего в 1944 году. Погосян не только взял на себя все расходы по транспортировке гроба и организации церемонии, но и оплатил установку памятника на могиле героя и благоустройство прилегающей территории. Возвращение героя началось 11 июня прошлого года, когда бойцы таллинского военноисторического объединения «Фронт Лайн» нашли останки восьми советских бойцов. На истлевшей форме одного из них оказались медали «За отвагу» и «За оборону Ленинграда», проржавевшие знаки «Гвардия» и «Отличный миномётчик».
В Центральном архиве Минобороны поисковики узнали, что награды принадлежат артиллерийскому разведчику, наводчику миномёта 188го Гвардейского стрелкового полка 63й Гвардейской стрелковой дивизии Андрею Нагайцеву 1918 года рождения. Он родился в Алтайском крае, в деревне Барановка. Но в армию его призвали из Казахстана. Солдат прошёл финскую войну, затем сражался на фронтах Великой Отечественной. Дома он оставил жену и маленького сына Александра.
Сейчас Александру Нагайцеву 79 лет, он живёт в Алматы. Его нашли через социальные сети: внучки генерала Панфилова — сёстры Айгуль и Алуа Байкадамовы — разместили объявления в блогах и на форумах в Интернете.
Встреча с отцом
Перевезти прах солдата в Казахстан — дело непростое и очень дорогое: транспортировка, ритуальные расходы, сопровождение, воинские почести — на всё нужны деньги. И тогда командир поисковиков Андрей Лазурин попросил помощи у петербургского мецената Грачьи Погосяна, тот уже не раз помогал в подобных делах.
— Он сразу сказал: «Сделаем всё, что нужно, и с максимальными почестями», — рассказал Лазурин.
Все расходы взял на себя Фонд Грачьи Погосяна. Сначала прах бойца привезли в Петербург — город, который он защищал.
— Очень символично, что мы его провожаем домой именно из Музея обороны и блокады Ленинграда, — подчеркнула директор музея Елена Лезик.
В Алматы прах Нагайцева прибыл 10 апреля. Его сопровождала большая делегация из Петербурга, только генералов в ней было трое: бывший замкомандующего Забайкальским округом Анатолий Зайцев, почётный председатель Совета ветеранов войны и военной службы Главкомата сухопутных войск Норат ТерГригорьянц и бывший замкомандующего Ленинградским военным округом Вячеслав Сухарев. С ними — лётчик, Герой России Валерий Чухванцев.
У трапа, с портретом отца в руках, стоял Александр Нагайцев.
— Я очень рад, что отец нашёлся и что похоронен он будет на нашей земле, — повторял он.
— Важно, что солдат, герой найдёт покой в родной земле, где покоятся его близкие, — сказал Погосян.
Салют герою
В алматинский Дом армии, к гробу, накрытому флагом Казахстана, пришёл чуть ли не весь генералитет Казахстана, курсанты и даже дипломаты из США и Польши. Из Астаны специально приехал посол Армении Ара Саакян.
— Андрей Нагайцев верой и правдой служил нашему Отечеству, — отметил генераллейтенант Норат ТерГригорьянц. — Это пример дружбы и братства всех народов Советского Союза.
— На глазах многих были слёзы, как будто горе произошло вчера, — рассказал Грачья Погосян. — Уверен, что подобные акции будут укреплять отношения между нашими странами и нашими народами. Меценат признался, что для него было честью выделить средства на то, чтобы отдать дань уважения воину.
Героя похоронили на Аллее Славы. В могилу его опустили под оружейный салют.