Суд вернул жителям Екатеринбурга конфеты «Свердловский рыжик»

Основные претензии Роспотребнадзора к фабрике были связаны с оформлением документации.

«Все недочеты мы устранили всего за несколько дней и сразу же инициировали повторную проверку на фабрике, которая прошла успешно», — рассказал «ФедералПресс» директор «Настоящего шоколада» Антон Овсянников

Он отметил, что Роспотребнадзор якобы препятствовал возобновлению работы екатеринбургской фабрики, затянув сроки подачи материалов в суд и проведения повторной проверки. Фабрика начала отстаивать свои права в суде. И с 7 мая смогла возобновить производство конфет.

Напомним, екатеринбургская фабрика производит конфеты ручной работы «Свердловский рыжик», «Мамина проказница» и «Уральский метеорит». Компания поставляет конфеты в крупнейшие торговые сети — «Монетку», «Мегамарт», «Магнит» и другие.

Как уточнил Овсянников, фабрика возобновила производство конфет с 7 мая.

Фото: пресс-служба фабрики «Настоящий шоколад».