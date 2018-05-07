Власти Пскова выставили на продажу подвал Дома Перовской 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Пскова сообщил о продаже подвала дома по адресу: Советская, 42, известного, как дом, в котором в 1856-1864 годах жила революционерка Софья Перовская. Способ приватизации: продажа муниципального имущества на конкурсе. Общая пощадь обхекта — 103,2 кв. метра. По условиям конкурса его победитель должен разработать проектную документацию на проведение работ по сохранению помещения и провести эти работы на основании задания, полученного в Государственном комитете Псковской области по охране объектов культурного наследия. Напомним, Софья Перовская считается основным организатором убийства императора Александра II. Её отец Лев Перовский в 1857-1859 годах был псковским вице-губернатором. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».