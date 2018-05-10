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В Керчи около 800 военнослужащих и порядка 20 единиц военной техники прошли в парадном строю на День Победы
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В Керчи около 800 военнослужащих и порядка 20 единиц военной техники прошли в парадном строю на День Победы 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Парад принимал заместитель командующего Черноморским флотом контр-адмирал Сергей Липилин.
Около 800 военнослужащих армейского корпуса Черноморского флота, зенитно-ракетного полка ВВС и ПВО Южного военного округа, воинских частей Южного военного округа, других силовых министерств и ведомств Российской Федерации прошли в парадном строю на День Победы в Керчи.
В составе 2 парадных батальонов и 6 парадных рот по улице Кирова под аккомпанемент сводного военного оркестра прошли военнослужащие подразделений армейского корпуса Черноморского флота, железнодорожного батальона, зенитно-ракетного полка ВВС и ПВО Южного военного округа, парадные расчёты подразделений Росгвардии и министерства РФ по Чрезвычайным ситуациям.
В механизированной части парада участвовало порядка 20 единиц боевой техники, среди которых бронетранспортеры БТР-82А и БТР-80, пусковые установки комплекса ПВО С-400, буксируемые гаубицы «Мста-Б», боевые машины реактивной системы залпового огня «Град-М», автомобили КАМАЗ-63968 «Тайфун», бронеавтомашины «Рысь» и «Тигр».
В Керчи парад принял заместитель командующего Черноморским флотом контр-адмирал Сергей Липилин.
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